Anzeige

Die Abwesenheit von Aaron Rodgers im Minicamp der Jets sorgte für viel Wirbel. Nun nimmt der Quarterback Stellung - und spielt die Angelegenheit herunter.

Quarterback-Superstar Aaron Rodgers hatte im verpflichtenden Minicamp der New York Jets gefehlt. Eine vielbeachtete Abwesenheit, die der 40-Jährige nun kommentiert hat.

So spielte der Spielmacher die Angelegenheit herunter und betonte, dass Minicamps heutzutage nur noch glorifizierte OTA-Trainings seien (Organized Team Activities, Anm. d. Red.).

"Sie können willkürlich eine beliebige OTA-Woche markieren und sagen: 'Das ist die Minicamp-Woche', was es irgendwie verpflichtender macht als die anderen Wochen", sagte er in der neuesten Folge des "Barstool"-Podcasts "Pardon My Take".

Laut Rodgers war es demnach "ein OTA-Programm. Worte können von Zeit zu Zeit ein wenig täuschen. Man kann eine Geschichte machen aus der Tatsache, dass ich das Minicamp verpasst habe, aber es waren wirklich zwei OTA-Tage, an den ersten zehn Tagen bin ich gekommen."

So merkte der viermalige NFL-MVP an, dass sich die Struktur der Minicamps im Laufe der Jahre verändert habe, und erinnerte daran, dass diese früher dreitägige Veranstaltungen mit fünf Trainingseinheiten umfassten. Früher sei dies demnach noch "eine echte Sache" gewesen.