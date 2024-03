New York Jets: Hat Mecole Hardman Strategie und Spielzüge an Gegner geleakt? Wide Receiver reagiert

Anzeige

Ungeheuerliche Vorwürfe gegen Mecole Hardman: Hat der Wide Receiver während seiner Zeit bei den New York Jets relevante Informationen an die Gegner weitergeleitet?

Von Chris Lugert und Daniel Kugler

Wide Receiver Mecole Hardman sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert.

Wie "SNY" berichtet, hätten die New York Jets einen "begründeten Verdacht", dass der 25-Jährige während seiner kurzen Zeit bei den Jets aus Frust relevante Informationen in Sachen Taktik und Strategie an die Gegner weitergeleitet hat.

Konkret soll es sich dabei um die Spiele in Woche vier gegen die Kansas City Chiefs und zwei Wochen später gegen die Philadelphia Eagles gehandelt haben. Vor allem eine Weitergabe von Informationen an die Chiefs wäre pikant, da er später dorthin zurückkehrte.