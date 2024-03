Anzeige

Der Wahlkampf in den USA hat längst begonnen. Auch Robert F. Kennedy, Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, mischt mit. Und soll dabei auf Star-Power setzen.

Das Rennen um die Präsidentschaft in den USA (die Wahlen finden am 5. November 2024 statt) ist in vollem Gange. Neben Joe Biden und Donald Trump, die aller Voraussicht nach den Sieger unter sich ausmachen werden, werden einige Politiker ohne Rückendeckung einer Partei ins Rennen gehen.

Darunter auch Robert F. Kennedy, Neffe des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Der 70-Jährige soll dabei auf prominente Unterstützung setzen. Das berichtet die "New York Times".