New York Jets: Sauce Gardner bei Snapchat gehackt

Sauce Gardner ist sauer. Der Star-Verteidiger der New York Jets wurde auf Snapchat gehackt.

Böse Nachrichten für Sauce Gardner. Wie der Cornerback der New York Jets in den sozialen Medien bekanntgab, wurde er bei Snapchat gehackt.

Das große Problem für den Defensive Back: Der Hacker hat dadurch Zugang auf private Fotos von ihm.

"Jemand hat sich gerade in mein Snapchat gehackt", schrieb Gardner auf X. "Mir ist es an sich egal, aber ich weiß nicht, welche Bilder ich dort in meinen Memories gespeichert hatte."

Dass der Hacker tatsächlich auf alte, private Bilder Zugriff hat, erfuhr der Cornerback wenige Momente später.

In einem weiteren Tweet schrieb Gardner: "Nun... Jemand hat mir gerade per Direktnachricht Bilder von meinem Snapchat aus College-Zeiten geschickt. Schön für euch. Manche Menschen auf dieser Welt sind echt komisch. Manche von euch benötigen ernsthafte Hilfe."

Doch es wurde offenbar noch schlimmer. Wie Gardner mitteilte, hat sich der Hacker auch in andere Accounts von ihm eingeloggt.