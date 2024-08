NFC South im Division-Check: Falcons zurück zu altem Glanz?

Er soll der Taktgeber für eine talentierte Offensive werden. Die Falcons investierten über die jüngsten Spielzeiten viel Draft-Kapital und Geld-Ressourcen in die Offensive Line und die Skill-Position-Spieler. Ein großer Vorteil für Atlanta könnte die Kontinuität werden: Die Offensive Line spielt - Stand heute - in der identischen Besetzung wie im Vorjahr und hat einige gute Spieler in ihrer Reihe.

Kurz vor dem Saisonstart nimmt ran die acht Divisions in der NFL unter die Lupe. In der NFC South kämpfen die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints und Tampa Bay Buccaneers um die Krone.

Atlanta investierte die vorhandenen Ressourcen größtenteils in den sofortigen sportlichen Erfolg. Kirk Cousins soll für Stabilität auf dem Quarterback-Posten sorgen. Dafür stehen ihm eine Reihe an talentierten Spielern zur Seite.

Carolina Panthers

Letzte Saison: 2-15, keine Playoff-Teilnahme

Wichtige Neuzugänge: Jonathon Brooks (Running Back), Diontae Johnson (Wide Receiver), Xavier Legette (Wide Receiver), Robert Hunt (Offensive Line), Damien Lewis (Offensive Line), Jadeveon Clowney (Edge Rusher), D.J. Wonnum (Edge Rusher), Jordan Fuller (Safety)

Wichtige Abgänge: Bradley Bozeman (Offensive Line), Brian Burns (Edge Rusher), Frankie Luvu (Linebacker), Donte Jackson (Cornerback), Jeremy Chinn (Safety), Vonn Bell (Safety)

Head Coach: Dave Canales (neu)

Analyse: Offensive

Die Liste der Verstärkungen in der Offensive bei den Panthers ist lang. Und das ist gut so! Denn in zu vielen Spielen war in der abgelaufenen Spielzeit das Talentdefizit zu offensichtlich.

Nun wurden die Offensive Line verstärkt, Receiver geholt und ein offensiv-ausgerichteter Head Coach verpflichtet. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, das NFL-Leben von Quarterback Bryce Young zu erleichtern.

Der erste Pick im NFL Draft 2023 konnte nur selten sein Potenzial entfachen. Nicht zuletzt, weil es weder dem damaligen Trainerstab noch den Mitspielern gelang, Stützen für Young zu sein.

Analyse: Defensive

Viele neue Gesichter werden kommende Saison in der Panthers-Defensive auflaufen. Eine Reihe an letztjährigen Startern streift sich derweil das Jersey eines neuen Teams über.

Die Offensive rückte in dieser Offseason in den Fokus, doch auch in der Defensive hat Coordinator Ejiro Evero, der bereits vergangenes Jahr in der Rolle für die Panthers arbeitete, alle Hände voll zu tun.

Ihm muss es gelingen, einen gefährlicheren Pass Rush auf die Beine zu stellen und gleichzeitig mehrere Löcher in der Secondary zu stopfen. Für Letzteres ist der Gesundheitszustand von Jaycee Horn essenziell.

Der talentierte Cornerback konnte sein Können bereits mehrfach andeuten, hatte aber bisher häufig mit Verletzungen zu kämpfen. Fällt er erneut aus, könnte die dünn besetzte Secondary umso größere Probleme kriegen.

Einschätzung

Die gute Nachricht zuerst: Es kann eigentlich nur besser werden für die Panthers. Carolina setzte im diesjährigen Umbau auf einen jungen Trainerstab.

Das Hauptaugenmerk in der Offseason lag auf der Verbesserung der Offensive rund um Quarterback Young.

Die ohnehin anfällige Defensive musste hingegen einige Abgänge hinnehmen und dürfte besonders in der Passverteidigung gegen gute Offensiven Schwächen offenbaren.

Für die Panthers geht es kommende Saison nicht um den Super Bowl oder einen Playoff-Lauf. Das Ziel sollte die Entwicklung der jungen Spieler und eine gute Integration des ebenfalls jungen Trainerstabs sein.

ran-Tipp: 5-12, Platz 4 in der NFC South