NFL - Aaron Rodgers bekommt neue Waffe bei den Pittsburgh Steelers: Ex-Packer unterschreibt
- Aktualisiert: 28.10.2025
- 19:58 Uhr
- Tobias Wiltschek
Marquez Valdes-Scantling findet ein neues Team und trifft dort auf seinen alten Weggefährten Aaron Rodgers.
Ende einer Odyssee oder nur eine weitere Station in der zuletzt doch recht turbulent verlaufenen Karriere von Marquez Valdes-Scantling?
Der Wide Receiver hat eine neue Franchise gefunden und schließt sich nach Informationen von "ESPN" den Pittsburgh Steelers um Aaron Rodgers an.
Wie NFL-Insider Jordan Schultz berichtet, zeigten auch einige andere Teams Interesse am erfahrenen Receiver.
Der 31-Jährige aber entschied sich für die Steelers und spielt damit wieder mit dem Quarterback in einem Team, an dessen Seite er zu einem der besten Passempfänger der NFL wurde.
Valdes-Scantling: Beste Saison mit Aaron Rodgers
Nachdem er 2018 von den Green Bay Packers gedraftet wurde, war er bis 2021 bei den "Cheeseheads" Teamkollege von Rodgers. Als der Quarterback 2020 zum MVP gekrönte wurde, hatte auch Valdes-Scantling mit 690 Receiving Yards und sechs Touchdowns seine beste Saison.
Von Wisconsin aus ging es dann zu den Kansas City Chiefs, wo er mit dem damals besten Team der NFL um Star-Quarterback Patrick Mahomes 2022 und 2023 den Super Bowl gewann.
Allerdings ließen schon im zweiten Jahr in Kansas City seine Leistungen nach, und er wurde nach seiner letzten Super-Bowl-Saison von den Chiefs entlassen.
Valdes-Scantling: Vier Teams innerhalb eines Jahres
Es folgten Stationen bei den Buffalo Bills, den New Orleans Saints und den Seattle Seahawks, ehe er zu Beginn der laufenden Saison bei den San Francisco 49ers landete: sein viertes Team innerhalb von gut einem Jahr.
Dort verletzte er sich nach fünf Spielen und insgesamt vier Receptions für 40 Yards. Er landete auf der Injured Reserve List und wurde wenig später auch von den Niners entlassen.
Als Free Agent heuerte er nun bei den Steelers an und hofft, bei seinem alten Teamkollgen Rodgers wieder auf bessere Zeiten.