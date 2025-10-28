NFL - Aaron Rodgers bekommt neue Waffe bei den Pittsburgh Steelers: Ex-Packer unterschreibt

Marquez Valdes-Scantling findet ein neues Team und trifft dort auf seinen alten Weggefährten Aaron Rodgers.

Von Tobias Wiltschek

Ende einer Odyssee oder nur eine weitere Station in der zuletzt doch recht turbulent verlaufenen Karriere von Marquez Valdes-Scantling?

Der Wide Receiver hat eine neue Franchise gefunden und schließt sich nach Informationen von "ESPN" den Pittsburgh Steelers um Aaron Rodgers an.

Wie NFL-Insider Jordan Schultz berichtet, zeigten auch einige andere Teams Interesse am erfahrenen Receiver.

Der 31-Jährige aber entschied sich für die Steelers und spielt damit wieder mit dem Quarterback in einem Team, an dessen Seite er zu einem der besten Passempfänger der NFL wurde.