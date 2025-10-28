nfl
NFL - New England Patriots: Marcus Jones verlängert seinen Vertrag um drei Jahre
- Veröffentlicht: 28.10.2025
- 20:53 Uhr
- Tobias Wiltschek
Die Patriots halten einen ihrer Leistungsträger und statten ihn mit einem neuen Dreijahresvertrag aus.
Er ist einer der Gründe für die bislang so erfolgreiche Saison der New England Patriots (6-2) und wurde nun für seine Leistungen belohnt.
Marcus Jones hat seinen Vertrag bei den Patriots um drei Jahre verlängert. Was zuvor schon die NFL-Experten Ian Rapoport und Tom Pelissero berichtet hatten, bestätigte die Franchise wenig später.
Was den 27-Jährigen so wertvoll macht, ist seine enorme Vielseitigkeit. Er glänzt als Cornerback in der Secondary genauso wie als als Punt Returner in den Special Teams.
Jones sorgt mit 87-Yard-Return-Touchdown für Highlight
Schon in seiner Rookie-Saison 2022 hat der Drittrunden-Pick für Bestmarken gesorgt. Er führte die Liga sowohl bei den Gesamtyards beim Punt Returning an als auch bei den durchschnittlichen Yards pro Punt Return.
Auch in der laufenden Saison führt er mit 21,6 Yards pro Punt Return diese Wertung in der NFL wieder an. Dass dieser Wert so hoch ist, liegt auch an seinem 87-Yard-Return-Touchdown beim Sieg der Patriots in Woche 4 gegen die Carolina Panthers.
Darüber hinaus wird er auch in der Defense zu einem immer wichtigeren Faktor. Mit seinen zwei Interceptions bislang hat er seinen Karriere-Bestwert bereits eingestellt. Außerdem gelang ihm in Woche 6 der erste Sack seiner Karriere beim Sieg über die New Orleans Saints.
Jones' Form ist in dieser Saison dermaßen überragend, dass Head Coach Mike Vrabel bereits Fragen danach beantworten muss, ob er den vielseitigen Profi sogar mal in der Offense einsetzen würde. Seine Antwort: "Wir denken über alles nach, was uns hilft, zu punkten und zu gewinnen."