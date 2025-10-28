Die Patriots halten einen ihrer Leistungsträger und statten ihn mit einem neuen Dreijahresvertrag aus.

Von Tobias Wiltschek

Er ist einer der Gründe für die bislang so erfolgreiche Saison der New England Patriots (6-2) und wurde nun für seine Leistungen belohnt.

Marcus Jones hat seinen Vertrag bei den Patriots um drei Jahre verlängert. Was zuvor schon die NFL-Experten Ian Rapoport und Tom Pelissero berichtet hatten, bestätigte die Franchise wenig später.

Was den 27-Jährigen so wertvoll macht, ist seine enorme Vielseitigkeit. Er glänzt als Cornerback in der Secondary genauso wie als als Punt Returner in den Special Teams.