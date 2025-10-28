In Woche acht kehrte Brandon Coleman von den Washington Commanders wieder auf das Spielfeld zurück. Dabei lieferte der Offensive Lineman insgesamt eine solide Leistung ab. ran zeigt, wie es für die Deutschen in der NFL lief. Von Nicolas Gödtel In Week 8 kam der Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman bei Washington Commanders endlich wieder zum Einsatz und ersetzte den verletzten Left Tackle Laremy Tunsil. Die Highlights der NFL auf Joyn Der Offensive Lineman hatte seit Woche 3 nicht mehr auf dem Spielfeld gestanden, konnte aber direkt seinen Quarterback Marcus Mariota überzeugen. Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions hatten eine Bye Week und waren daher nicht im Einsatz. ran zeigt die Leistung Deutschen in Week 8.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Bei Amon-Ra St. Brown und den Detroit Lions stand in Week 8 eine Bye Week auf dem Spielplan, wodurch das Team pausierte. Nach einem bislang starken Saisonverlauf konnte St. Brown sich ausruhen, bevor es für die Lions in die zweite Hälfte der Saison geht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Brandon Coleman (Washington Commanders) Brandon Coleman kam im Spiel der Commanders gegen die Kansas City Chiefs für den verletzten Left Tackle Laremy Tunsil ins Spiel. Der Third-Round-Pick der Commanders war zu Saisonbeginn als Left Guard gestartet, verlor dann aber den Konkurrenzkampf gegen Chris Paul und war seit Woche 3 nicht mehr im Kader. Durch Tunsils Ausfall bekam Coleman seine Chance und zeigte trotz der 7:28-Niederlage eine solide Leistung. Er erklärte nach dem Spiel, dass er sich durch zusätzliches Training auf verschiedenen Positionen vorbereitet habe, um im Notfall einspringen zu können. Die gelang Coleman erfolgreich - auch Quarterback Marcus Mariota lobte seinen Auftritt nach dem Spiel.

Jakob Johnson (Houston Texans) Bei Jakob Johnson hat sich auch in dieser Woche nichts verändert. Der Fullback der Houston Texans steht weiterhin auf der "Injured-Reserve"-Liste und verpasste somit erneut das Spiel seines Teams. Nach aktuellem Stand wird mit seiner Rückkehr in Woche neun gegen die Denver Broncos gerechnet.

NFL - Injury Update der Saison 2025: Broncos verlieren Schlüsselspieler ihrer Defensive - Pat Surtain II fehlt länger 1 / 12 © Imagn Images Pat Surtain II (Denver Broncos)

Cornerback Pat Surtain II von den Denver Broncos wird voraussichtlich mehrere Spiele wegen einer Zerrung des linken Brustmuskels verpassen und könnte laut Informationen von "ESPN" ein Kandidat für die Injured-Reserve-Liste sein. Surtain verletzte sich beim 44:24-Heimsieg am Sonntag gegen die Dallas Cowboys, als er sich 22 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit beim Tackling gegen Wide Receiver George Pickens unglücklich den linken Arm und die Schulter verdrehte. © UPI Photo Terry McLaurin (Washington Commanders)

Wide Receiver Terry McLaurin, der in dieser Saison erstmals mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, stand nach längerer Pause beim Monday Night Football gegen die Kansas City Chiefs wieder auf dem Feld. Im Verlauf der Partie musste er vom Platz genommen werden, seine Oberschenkelmuskulatur wurde an der Seitenlinie untersucht. Es deutete vieles darauf hin, dass seine alte Verletzung erneut aufgebrochen war. McLaurin kehrte nicht mehr zurück, und wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar. © ZUMA Press Wire Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Bis zu seiner Knöchelverletzung in Woche 6 gegen die Baltimore Ravens war Puka Nacua wohl der beste Receiver der NFL. Nun gehen die Rams davon aus, dass er gegen die New Orleans Saints in Woche 9 wieder einsatzbereit ist. Head Coach Sean McVay erklärte, er rechne mit einem Einsatz Nacuas, sofern es keinen Rückschlag gibt. Nacua ging in das Spiel gegen die Ravens als NFL-Spitzenreiter in Receptions und Receiving Yards und stellte den Ligarekord für die meisten Catches eines Spielers in den ersten fünf Saisonspielen seines Teams auf. © IMAGO/Imagn Images Carson Wentz (Minnesota Vikings)

Die Minnesota Vikings müssen für den Rest der Saison auf Carson Wentz verzichten. Der Quarterback muss sich einer Operation an seiner linken Schulter unterziehen. Der 31-Jährige hatte am Donnerstagabend trotz starker Schmerzen gegen die Los Angeles Chargers gespielt. Es ist bereits der zweite Ausfall auf der Quarterback-Position, den die Vikings in dieser Saison zu verkraften haben ... © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Der eigentliche Starter J.J. McCarthy trainierte nach seiner Knöchelverletzung zuletzt aber immerhin wieder eingeschränkt mit. Ob der 22-Jährige in Week 9 gegen die Detroit Lions auf das Feld zurückkehren kann, ist allerdings noch offen. Dritter Quarterback im Vikings-Kader ist Max Brosmer. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Die Commanders müssen in Week 8 gegen die Kansas City Chiefs auf Jayden Daniels verzichten. Der 24-Jährige laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Marcus Mariota übernimmt die Starterrolle. Daniels soll nicht länger ausfallen, Washington will nur offenbar kein Risiko eingehen. © 2025 Getty Images Cam Skattebo (New York Giants)

Cam Skattebo hat sich im zweiten Viertel des Spiels seiner New York Giants gegen die Philadelphia Eagles schwer am Sprunggelenk erletzt. Beim Versuch, einen Pass von Quarterback Jaxson Dart zu fangen, wurde der Rookie zu Boden gebracht und verdrehte sich den Fuß. Mehrere Mitspieler schlugen angesichts der offensichtlichen Verletzung die Hände vors Gesicht und auf gingen auf die Knie, während Skattebo vom medizinischen Personal abtransportiert wurde. Der Running Back wurde noch am Sonntag operiert, er wird wohl den Rest der Saison verpassen. © 2025 Getty Images Trevon Diggs (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys müssen weiter auf Trevon Diggs verzichten. Die Franchise setzte den Cornerback auf die Injured Reserve List. Damit kann er frühestens im Thanksgiving Game gegen die Kansas City Chiefs wieder auflaufen. Diggs laboriert seit einem Unfall in den eigenen vier Wänden an einer Gehirnerschütterung, zudem konnte er zuletzt wegen einer Knieverletzung nicht trainieren. © 2025 Getty Images Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Nichts wurde es mit dem Comeback von Lamar Jackson im Spiel seiner Baltimore Ravens gegen die Chicago Bears, obwohl der Star-Quarterback nach mehreren Wochen Abstinenz wieder auf dem Trainingsplatz stand. Laut NFL-Insider Adam Schefter peilt Jackson aber das Thursday Night Game in Week 9 bei den Miami Dolphins an. © IMAGO/Imagn Images A.J. Brown (Philadelphia Eagles)

Star-Receiver A.J. Brown fehlte den Philadelphia Eagles im Spiel gegen die New York Giants. Er laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Wann er wieder mitwirken kann, steht noch nicht fest. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Auch in Week 8 fehlte Quarterback Brock Purdy den San Francisco 49ers. Nachdem der Quarterback unter der Woche wieder limitiert am Training teilgenommen hatte, musste er gegen die Houston Texans wegen seiner Zehenverletzung erneut zuschauen. Immerhin: Anders als in den vergangenen Wochen reiste Purdy mit dem Team zum Spiel. Sein Comeback dürfte also näherrücken. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.

