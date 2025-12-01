Bei der Niederlage gegen die Buffalo Bills erlebt Pittsburgh Steelers Quarterback Aaron Rodgers einen Abend zum Vergessen. Der Grund ist für ihn ganz offensichtlich.

Blutige Nase, schmerzverzerrtes Gesicht - für Aaron Rodgers lief es beim 7:26 gegen die Buffalo Bills so gar nicht. Das spiegelten auch die Zahlen wieder.

10 erfolgreiche Pässe bei 21 Würfen für 117 Yards. Das sind weniger als 50 Prozent. Zahlen, die für Rodgers eher untypisch sind. Seine Karriereschnitt liegt bei über 65 Prozent.

Allerdings hatte Rodgers eine einfache Erklärung für die Pässe ins Nichts. "Wenn die Videoanalysen anstehen, sollte jeder kommen. Und wenn ich die Route vorgebe, sollte jeder die Route auch laufen", griff der Quarterback-Oldie seine Wide Receiver an - ohne sie namentlich zu nennen.

"Wir haben jede Woche unsere Besprechungen. Es gibt auch die Möglichkeit außerhalb des Trainingsgeländes. Ich freue mich, die Jungs zu sehen", sagte Rodgers und deutete damit an, dass er Zusatzeinheiten erwartet.