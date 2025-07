NFL - Aaron Rodgers: Horror-Einstand Auftakt bei den Pittsburgh Steelers - Quarterback reagiert

Gleich der erste Pass des 41-Jährigen beim Training der Steelers am Saint Vincent College in Latrobe wurde zur Interception.

"Ich werde versuchen, bestimmte Dinge einzubauen. Man muss sich eben ab und zu mit etwas Schweiß auf dem Ball auseinandersetzen. Es wird also eine gute Herausforderung für mich sein, jeden Tag in dieser Hitze zu werfen, ich freue mich darauf", führte der Playmaker weiter aus.

Und weiter: "Es ist gut, das hinter sich zu bringen. Jeder, der mich über die Jahre beim Training beobachtet hat, weiß, dass man bestimmte Würfe zu bestimmten Zeiten ausprobieren möchte. Jeder, der mich in den Spielen beobachtet hat, weiß, dass ich im Laufe der Jahre ziemlich gut darin war, mich um den Football zu kümmern. Also wird es sicher Interceptions geben."

Pittsburgh Steelers: Rodgers schwärmt von Metcalf

Rodgers spielte in der Saison 2024 noch für die New York Jets und wechselte in der Offseason zu den Steelers. In der "Pat McAfee Show" sagte der 41-Jährige : "DK ist ein Vorbild. Er ist auch ein wichtiger Grund, warum ich in Pittsburgh bin."

Gemeint ist damit Wide Receiver DK Metcalf. Die beiden Profis lernten sich in den vergangenen Monaten bereits kennen, wie Rodgers verriet.

"Anfang des Jahres kannte ich DK noch gar nicht. Er meinte: 'Ich trainiere jeden Tag um 6 Uhr morgens.' Ich dachte: Okay, der Typ hat Disziplin und Tatendrang. Ich fragte: 'Wie wär’s mit 8 Uhr, denn ich muss ja von Malibu zur UCLA fahren?' Er sagte: 'Ja, das ist okay.' Er ist nicht nur ein Musterbeispiel, sondern ein wirklich solider Mensch," berichtete der viermalige MVP.