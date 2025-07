Terry Bradshaw, Quarterback-Legende der Pittsburgh Steelers hat für Aaron Rodgers viele kritische Worte übrig. Nun reagiert der Quarterback-Superstar auf die Aussagen der Legende. Von Franziska Wendler Quarterback-Superstar Aaron Rodgers bekam in der vergangenen Offseason einiges an Kritik zu hören. Die Tatsache, dass er bis Juni wartete, ehe er bei den Pittsburgh Steelers unterschrieb, obwohl bereits monatelang darüber spekuliert wurde, kam nicht überall gut an. Einer seiner größten Kritiker war dabei ausgerechnet Steelers-Legende Terry Bradshaw, der es einen "Witz" nannte, dass die Verantwortlichen in Pittsburgh Rodgers überhaupt verpflichten wollten.

NFL: Aaron Rodgers kontert Bradshaw-Kritik In einem Interview mit "NFL Network" hat "A-Rod" die Gelegenheit genutzt und zu der Angelegenheit Stellung bezogen. Auf die Aussagen von Bradshaw angesprochen, konterte Rodgers zunächst mit dem Spruch: "Nun, ich flüstere jeden Tag zu den Göttern." EQ bei den 49ers: Deutschem Receiver winkt einmalige Chance

Horror-Einstand für Rodgers: Star-QB reagiert In der Folge erklärte er, dass Bradshaw ihn auf einer persönlichen Ebene einfach nicht gut genug kenne. "Ich kenne Terry schon seit langer Zeit, da er ein Teil von "FOX" ist", erklärte der Spielmacher. "Terry ist eine Legende. Er ist eine absolute Legende. Er hat vier Super Bowls gewonnen. Er hat eine legendäre Karriere in den Medien hinter sich.“ Und weiter: "Aber Terry kennt mich, wie viele andere Leute auch, nicht. Also hat er eine Vorstellung davon, was er über mich denkt, basierend auf dem, was ich getan habe, dem Dokumentarfilm, dem, was ich gesagt habe, meinem Darkness Retreat - worüber auch immer man im Zusammenhang mit mir reden will."

Rodgers bei den Pittsburgh Steelers: "Ein Witz" Im Frühjahr, als intensiv über ein Engagement von Rodgers bei den Steelers spekuliert wurde, nahm Bradshaw diesbezüglich kein Blatt vor den Mund. "Das ist ein Witz. Für mich ist das einfach nur ein Witz", erklärte der ehemalige Signal Caller seinerzeit in einem Radiointerview mit "103.7 The Buzz": "Was wollen Sie denn tun? Ihn für ein Jahr hierherholen, wollen Sie mich verarschen? Der Typ sollte in Kalifornien bleiben. Irgendwo hingehen und auf Rinde kauen und zu den Göttern da draußen flüstern."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen