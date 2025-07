Derweil ist Quinshon Judkins, Zweitrunden-Pick der Cleveland Browns, der einzige noch nicht unter Vertrag stehende Rookie. Dies dürfte allerdings in erster Linie damit zusammenhängen, dass dem Running Back häusliche Gewalt vorgeworfen wird. Judkins nimmt aktuell nicht am Trainingsbetrieb teil.

Routinier Trey Hendrickson von den Cincinnati Bengals steht aktuell nicht auf dem Trainingsplatz und will durch sein Fernbleiben (Holdout) ein neues Arbeitspapier durchboxen. Der Defense-Star geht in sein letztes Vertragsjahr und fordert einen neuen langfristigen Deal. Offenbar scheiterten die Verhandlungen bisher aber an den garantierten Vertragsjahren .

Terry McLaurin beendet Holdout zum Camp-Auftakt der Washington Commanders

Pass Rusher Micah Parsons von den Dallas Cowboys beobachtet das Geschehen aktuell vor Ort von der Seitenlinie, gleiches gilt für Offensive Liner Elgton Jenkins von den Green Bay Packers.

Beide Spieler sind offiziell "verletzt", dürften aber in erster Linie aufgrund der anhaltenden Vertragsgespräche das Training aussetzen. Dieses Vorgehen wird als "Hold-in" bezeichnet.

Gleiches gilt für Wide Receiver Terry McLaurin, der seinen Holdout bei den Washington Commanders zwar beendet hat und am Sonntag zum Auftakt des Training Camp der Franchise angetreten ist, aber offiziell direkt mit einer Sprunggelenksverletzung auf die PUP-Liste (Physically Unable to Perform List) gesetzt wurde. Der 29-Jährige geht ebenfalls in sein letztes Vertragsjahr und sucht einen Langzeit-Deal. An Trade-Interessenten für Edel-Passempfänger McLaurin soll es demnach nicht mangeln.

Die reine Anwesenheit des Receivers kommt beim Team aber schon sehr gut an: "Es war großartig, und wir sind wirklich begeistert, dass er hier ist", erklärte Washingtons Head Coach Dan Quinn: "Er ist ein großartiger Wettkämpfer. Wir hatten die Gelegenheit, etwas Zeit miteinander zu verbringen, also ja, es war toll, ihn zu sehen."