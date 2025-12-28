Während die Cleveland Browns einen überraschenden Sieg gegen die Pittsburgh Steelers feiern, macht sich Cornerback Denzel Ward über die gegnerische Offense um Aaron Rodgers lustig.

von Oliver Jensen,

Die Pittsburgh Steelers hatten am Sonntag die Chance, sich den AFC-North-Division-Titel und die Teilnahme an den Playoffs zu sichern – gegen die eigentlich schwachen Cleveland Browns. Doch sie ließen diese Gelegenheit ungenutzt und verloren mit 6:13.

Clevelands Cornerback Denzel Ward zufolge lag das unter anderem daran, dass Pittsburgh im letzten Drive gleich dreimal hintereinander in seine Richtung warf.

"Ich bin immer vorbereitet und bereit für solche Momente", sagte er. "Ich weiß nicht, wessen geniale Idee es war, mich in drei Spielzügen hintereinander zu testen.“ Diese Worte richteten sich vor allem an Steelers-Quarterback Aaron Rodgers, der ohne Touchdown-Pass blieb.