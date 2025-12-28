NFL
NFL: Aaron Rodgers kassiert Spott wegen Gameplan von Browns-Star Denzel Ward
- Veröffentlicht: 29.12.2025
- 00:35 Uhr
- Oliver Jensen
Während die Cleveland Browns einen überraschenden Sieg gegen die Pittsburgh Steelers feiern, macht sich Cornerback Denzel Ward über die gegnerische Offense um Aaron Rodgers lustig.
Die Pittsburgh Steelers hatten am Sonntag die Chance, sich den AFC-North-Division-Titel und die Teilnahme an den Playoffs zu sichern – gegen die eigentlich schwachen Cleveland Browns. Doch sie ließen diese Gelegenheit ungenutzt und verloren mit 6:13.
Clevelands Cornerback Denzel Ward zufolge lag das unter anderem daran, dass Pittsburgh im letzten Drive gleich dreimal hintereinander in seine Richtung warf.
"Ich bin immer vorbereitet und bereit für solche Momente", sagte er. "Ich weiß nicht, wessen geniale Idee es war, mich in drei Spielzügen hintereinander zu testen.“ Diese Worte richteten sich vor allem an Steelers-Quarterback Aaron Rodgers, der ohne Touchdown-Pass blieb.
Es war insgesamt ein bitterer Tag für die Offense der Steelers, die zwar 291 Yards Raumgewinn erzielte, aber nur drei ihrer 15 Third-Down-Versuche verwertete, keinen Touchdown zustande brachte und lediglich 160 Passing Yards verbuchte.
NFL Playoffs: Steelers steht Showdown gegen Ravens bevor
Das Fehlen des gesperrten DK Metcalf machte sich am Sonntag deutlich bemerkbar – und dürfte es auch in der kommenden Woche tun, wenn die Steelers im Spiel gegen die Baltimore Ravens um den Divisionstitel und den Einzug in die Playoffs kämpfen.
Schon im Vorjahr hatten die Steelers die letzten vier Saisonspiele verloren, damit ihre Titelchancen in der AFC North verspielt und die Playoffs verpasst. Nun droht sich dieses Fiasko zu wiederholen – nicht zuletzt dank Denzel Ward und der starken Browns-Defense.