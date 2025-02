Rodgers will nach der Trennung von den New York Jets immer noch spielen. Laut "Giantswire" gibt es Gerüchte, dass er die Giants wegen ihrer offenen Position als Starting-Quarterback kontaktiert hat.

Die New York Giants sind in dieser Offseason auf der Suche nach einem erfahrenen Quarterback. Ein möglicher Kandidat könnte Aaron Rodgers sein.

Aaron Rodgers möchte seine Karriere in der NFL fortsetzen und soll sich laut Gerüchten den New York Giants angeboten haben

Das Wichtigste in Kürze

Rodgers würde gerne für einen Super-Bowl-Anwärter spielen. Möglicherweise muss er aber übergangsweise mit einer Mannschaft wie den New York Giants vorlieb nehmen, weil die Top-Teams keinen Bedarf haben oder Rodgers nicht in ihrem Team möchten. Immerhin: Für einen Wechsel von den Jets zu den Giants müsste er nicht umziehen.

Der 41-jährige Rodgers wird offiziell am 12. März ein Free Agent sein. Das Interesse an seinen Diensten hält sich offenbar in Grenzen. Es wurde gemunkelt, dass er zu den Pittsburgh Steelers und möglicherweise zu den Los Angeles Rams passen würde, sollten sich Letztere von Matthew Stafford trennen .

Aaron Rodgers? Giants brauchen zwei Quarterbacks

Am Dienstag sprach Joe Schoen, General Manager der Giants, beim NFL Combine in Indianapolis über den Wunsch, in diesem Jahr sowohl einen Veteranen als auch einen jungen Quarterback im Team zu haben.

"Wir werden alle Optionen prüfen", sagte er. "Es ist die wichtigste Position im Football. Wir müssen uns die Free Agency, Trades, Drafts und was auch immer ansehen, und wir müssen besser aus der Position heraus spielen."

Auch wenn die Saison 2024 der Jets enttäuschend verlief, sind die Statistiken von Rodgers in Ordnung. Er brachte 63 Prozent seiner Pässe für 3897 Yards sowie 28 Touchdowns an und warf elf Interceptions. Einer Mannschaft wie den Giants könnte er also durchaus helfen.