Lockt Tom Brady Matthew Stafford zu den Las Vegas Raiders? Agent äußert sich

Nachdem von einem Treffen zwischen Tom Brady und Matthew Stafford berichtet wurde, äußerte sich nun der Agent von Brady.

Tom Brady scheint als Anteilseigner der Las Vegas Raiders um Matthew Stafford, dem Quarterback der Los Angeles Rams, zu werben. Stafford soll Brady sogar in dessen Haus in Montana besucht haben, um mit ihm über einen möglichen Wechsel nach Las Vegas zu sprechen.

Welche Bedeutung dieses Treffen hatte, wird von Experte zu Experte unterschiedlich bewertet. Nachdem Jordan Schultz von "Fox" die Geschichte verbreitet hatte, dass Brady (der ebenfalls für "Fox" arbeitet) Stafford zu Gast hatte, spielte Ian Rapoport von NFL Media die Sache als zufällige Begegnung herunter.

Tom Pelissero von "NFL Media" sprach nun mit dem Agenten von Brady, Don Yee, und verriet daraufhin per "X.com": "Als ich um einen Kommentar zu einem Internetgerücht gebeten hatte, dass Tom Brady Matthew Stafford zu einem Rekrutierungsbesuch in Montana eingeladen hat, sagte mir Bradys langjähriger Agent Don Yee: 'Ich weiß, dass Reporter manchmal Fehler in ihrer Eile machen. Aber diese Geschichte ist ungenau."