Travis Kelce (Kansas City Chiefs)

Bereits in diesem Sommer gab es Gerüchte, Kelce könnte die NFL-Karriere beenden. Er war in der abgelaufenen Saison nicht mehr in seiner besten Verfassung. Der 35-Jährige geht in seine 13. NFL-Spielzeit und möchte offenbar als Champion abtreten, was ihm in der vergangenen Saison nicht gelang. Aber auch ohne Titel wird es langsam körperlich eng.