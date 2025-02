Anzeige

Bevor irgendetwas falsch verstanden wird: Jalen Hurts ist kein schlechter Quarterback. Auch kein guter Quarterback. Er gehört sogar zu den besten der Liga. Allerdings ist er, da sind sich die meisten Experten und Fans einig, eine Kategorie unter Spielern wie Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen und Joe Burrow, was das rohe Talent angeht.

Jalen Hurts wie Tom Brady? Das Clutch-Gen haben nur Wenige Warum die Eagles dennoch den Super Bowl mit ihm gewannen: Hurts ist in den großen Spielen, in den entscheidenden Momenten, zur Stelle. Bereits bei der Niederlage gegen die Chiefs vor zwei Jahren im Super Bowl spielte er ein nahezu fehlerfreies Spiel. Während die talentierten Spielmacher Mahomes, Allen und Jackson öfter mal das Nervenflattern kriegen, ist Hurts' Mentalität seine größte Stärke. Nur als Kontrast: Patrick Mahomes spielte seine beiden schwächsten Spieler seiner Karriere in zwei Super Bowls. Ähnlich wie bei Hurts ist das auch bei einem gewissen Tom Brady. Der hatte nie den besten Arm, die höchste Endgeschwindigkeit oder die größte Athletik - er war sogar teilweise weit entfernt davon. Wenn sein Team ihn allerdings am meisten brauchte, wenn alle Chips auf dem Tisch lagen, dann war er am besten. So ist es offenbar auch beim 26-Jährigen QB der Eagles.

Eli Manning als Vorbild: Man kann Super Bowls gewinnen, ohne top zu sein Da sich aber - aktuell und auf absehbare Zeit zumindest - niemand mit Brady vergleichen kann, ist der bessere Vergleich eher Eli Manning. Der Spielmacher der New York Giants war nie jemand, der als absoluter Top-Quarterback angesehen wurde. Zuletzt wurde ihm in seinem ersten Jahr der Eintritt in die Hall of Fame verwehrt. Man könnte sogar gehässig behaupten, dass er nicht einmal der beste Quarterback in seiner Familie ist.

Und dennoch: Eli darf zwei Super-Bowl-Ringe sein Eigen nennen. Weil auch er in den entscheidenden Momenten auf größter Bühne da war und, analog zu Hurts, sowohl 2008 als auch 2012 gegen den eigentlich überlegenen Quarterback auf der Gegenseite gewann.

