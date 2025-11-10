Anzeige
NFL: Aaron Rodgers übernimmt Verantwortung für Pittsburgh-Steelers-Pleite gegen Los Angeles Chargers

  • Aktualisiert: 10.11.2025
  • 22:01 Uhr
  • Julian Erbs

16 von 31 Pässen für 161 Yards an den Mann gebracht, dazu ein Touchdown und zwei Interceptions. Keine gute Statline für Aaron Rodgers. Nach dem Spiel gegen die Chargers nimmt er sich selbst in die Pflicht.

Pittsburgh-Steelers-Quarterback Aaron Rodgers und Head Coach Mike Tomlin haben zugegeben, dass der viermalige NFL-MVP beim 10:25 gegen die Los Angeles Chargers nicht das Niveau erreicht habe, das nötig gewesen wäre.

"Das war nicht meine beste Leistung", sagte Rodgers zu Reportern nach dem Spiel. "Ich muss besser spielen als das, damit wir gewinnen. Was auch immer nötig ist. Wenn es bessere Checks sind, wenn es bessere Würfe sind, was auch immer es ist, ich muss besser spielen."

Und er kündigte an: "Das werde ich. Wir müssen in der Offensive auf jeden Fall besser spielen. Aber das ist Teil der Saison. Es gibt Höhen und Tiefen, Aufs und Abs, und wir dürfen uns nicht von der Welle mitreißen lassen."

Der 41-Jährige brachte 16 von 31 Pässen für 161 Yards an, warf einen Touchdown und zwei Interceptions. Zudem wurde er drei Mal gesackt, einer davon führte zu einem Safety.

Steelers-Coach Tomlin: "Wir waren heute Abend schlecht"

Mit einer Bilanz von 5-4 führen die Steelers weiterhin die AFC North an. Head Coach Mike Tomlin zieht aus dem Auftritt am Sonntag keine weitreichenden Schlüsse.

"Ich habe kein mangelndes Selbstvertrauen", sagte er. "Ich brauche keinen Klapps auf die Schulter. Wir waren heute Abend schlecht. Wir werden zurückkommen."

Der Sonntagabend zeigte das Risiko, Aaron Rodgers in dieser Offseason zur Plan-A-Lösung auf der Quarterback-Position zu machen.

Der zehnfache Pro Bowler war phasenweise frustrierend ungenau.

"Vieles hat nicht funktioniert", sagte er. "Wir waren bei Third Downs schlecht. Ich war einfach ein bisschen daneben. Ich habe DK [Metcalf] früh verfehlt. Das hätte ein großer Spielzug werden können. Ich habe definitiv einige Würfe verpasst."

Keine gute Aussichten für Pittsburgh

"Und dann haben wir die Jungs nicht freibekommen und in den Momenten, in denen sie frei waren, habe ich Würfe verfehlt, die ich normalerweise mache."

Die Steelers können aus ihrer Position in der Tabelle und dem allgemeinen Zustand ihrer Division etwas Zuversicht schöpfen. Doch dieses Team hat einen alternden Quarterback und eine Defense, die die fünftmeisten Yards pro Spiel zulässt (376).

Etwas muss sich ändern, damit Pittsburgh eine fünfte Playoff-Niederlage in Folge in der Wild-Card-Runde vermeiden kann - vorausgesetzt, das Team erreicht überhaupt die Postseason.

Auch interessant: Buffalo Bills und Josh Allen sind kein Super-Bowl-Anwärter - ein Kommentar

