NFL
NFL: Aaron Rodgers vor Rücktritt oder Wechsel? Star-Quarterback hat wohl klare Tendenz
- Aktualisiert: 11.01.2026
- 17:39 Uhr
- ran.de
Aaron Rodgers hat die Pittsburgh Steelers in die Playoffs geführt. NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, dass die Zusammenarbeit über die Saison hinaus fortgeführt werden könnte.
Die Pittsburgh Steelers stehen mit Quarterback Aaron Rodgers in den NFL-Playoffs. Noch vor dem Wild Card Game gegen die Houston Texans in der Nacht von Montag auf Dienstag (live ab 2:15 Uhr) berichtet Ian Rapoport vom "NFL Network", dass die Franchise den Quarterback gerne länger halten würde.
- Ben Johnson giftet nach Playoff-Sieg lautstark gegen Green Bay Packers
- Caleb Williams führt Chicago Bears zu historischem Comeback - "Es ist kein Zufall"
Laut dem Bericht ist auch der "Gunslinger" offen für ein weiteres Jahr in der Liga, nachdem er bislang öffentlich zumeist den Eindruck erweckt hatte, er könnte aktuell seine letzte Saison bestreiten.
Der 42-Jährige hat in der Regular Season 24 Touchdowns geworfen und einen selbst erlaufen. Dabei warf er für über 3.300 Yards und ihm unterliefen sieben Interceptions.
Rodgers und Pittsburgh: Geht es 2026 weiter?
Aktuell soll Rodgers die Atmosphäre in der Kabine sehr genießen. Eine Entscheidung über seine Zukunft soll eher früher als später fallen.
Beide Seiten scheinen demnach aber offen für eine längere Zusammenarbeit zu sein.
Rodgers absolviert seine 21. NFL-Saison. 18 davon verbrachte er bei den Green Bay Packers, anschließend ging er zu den New York Jets, wo auch wegen eines Achillessehnenrisses im ersten Regular-Season-Spiel über zwei Jahre nicht viel zusammenlief. In Pittsburgh bewies der viermalige MVP, dass er ein Team immer noch regelmäßig zu Siegen führen kann.