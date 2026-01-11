Die Buffalo Bills schlagen die Jacksonville Jaguars und stehen in den Divisional Playoffs. Josh Allen darf weiter auf seinen ersten Super Bowl hoffen.

Von Kevin Obermaier

Ohne Patrick Mahomes in den Playoffs darf Josh Allen weiter auf seine erste Super-Bowl-Teilnahme hoffen.

Der Quarterback gewann mit seinen Buffalo Bills in der Wild Card Round bei den Jacksonville Jaguars mit 27:24 (10:7).

Es war Buffalos erster Auswärtssieg in den Playoffs seit 1992.

Die Bills führten nach einem Allen-Touchdown und zwei Field Goals von Matt Prater Mitte des dritten Viertels mit 13:7.

Jaguars-Kicker Cam Little verkürzte aus 43 Yards zum 10:13. Zuvor hatte der 22-Jährige, der in der Regular Season mit einem Field Goal aus 68 Yards einen neuen NFL-Rekord aufgestellt hatte, aus 54 Yards vergeben - am Ende die entscheidenden drei Punkte, die fehlten.