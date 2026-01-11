NFL-Highlights auf Joyn
NFL Playoffs: Buffalo Bills schlagen Jacksonville Jaguars -Josh Allen erläuft zwei Touchdowns
- Aktualisiert: 11.01.2026
- 23:12 Uhr
- Kevin Obermaier
Die Buffalo Bills schlagen die Jacksonville Jaguars und stehen in den Divisional Playoffs. Josh Allen darf weiter auf seinen ersten Super Bowl hoffen.
Ohne Patrick Mahomes in den Playoffs darf Josh Allen weiter auf seine erste Super-Bowl-Teilnahme hoffen.
Der Quarterback gewann mit seinen Buffalo Bills in der Wild Card Round bei den Jacksonville Jaguars mit 27:24 (10:7).
Es war Buffalos erster Auswärtssieg in den Playoffs seit 1992.
Die Bills führten nach einem Allen-Touchdown und zwei Field Goals von Matt Prater Mitte des dritten Viertels mit 13:7.
Jaguars-Kicker Cam Little verkürzte aus 43 Yards zum 10:13. Zuvor hatte der 22-Jährige, der in der Regular Season mit einem Field Goal aus 68 Yards einen neuen NFL-Rekord aufgestellt hatte, aus 54 Yards vergeben - am Ende die entscheidenden drei Punkte, die fehlten.
Bills at Jaguars: Josh Allen entscheidet das Spiel
Im Schlussabschnitt entwickelte sich ein wilder Schlagabtausch.
Erst fand Jacksonvilles Spielmacher Trevor Lawrence Receiver Parker Washington in der Endzone für die 17:13-Führung. Doch die Bills schlugen postwendend zurück: Tight End Dawson Knox fing einen Pass von Allen in der Endzone - Buffalo war wieder drei Punkte in Front.
Die Antwort der Jaguars: Lawrence auf Running Back Travis Etienne, Touchdown, 24:20.
Dann durften wieder die Bills: Nach einem Tush Push über zehn Yards erzielte Allen - der im ersten Viertel das Feld mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung kurzzeitig verlassen musste - seinen zweiten Rushing Touchdown des Tages und den neunten seiner Playoff-Karriere - 24:27.
Zu einem weiteren Führungswechsel kam es nicht mehr - Lawrences zweite Interception besiegelte die Jaguars-Pleite. Allerdings ging diese auch auf die Kappe von Jakobi Meyers, der einen fangbaren Pass nicht festhalten konnte.
NFL: Bills-Gegner in Divisional Playoffs offen
Auf wen die an Position sechs gesetzten Bills in der Divisonal Round treffen, steht noch nicht fest.
Sollten die New England Patriots gegen die Los Angeles Chargers gewinnen, würde Buffalo zu den topgesetzten Denver Broncos fahren. Siegen die Chargers, treffen die Bills auswärts auf den Sieger der Partie Houston Texans at Pittsburgh Steelers.