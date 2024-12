NFL: Aaron Rodgers weiter in der Krise, Kirk Cousins durchlebt Debakel

Die Krise von Aaron Rodgers und den New York Jets spitzt sich weiter zu. Einen rabenschwarzen Tag durchlebte auch Kirk Cousins mit den Atlanta Falcons. Die Pittsburgh Steelers und die Cincinnati Bengals hingegen lieferten ein Spektakel ab. ran fasst die Spiele von Week 13 zusammen. von Oliver Jensen,

Los Angeles Chargers @ Atlanta Falcons 17:13 Falcons-Quarterback Kirk Cousins (245 YDS) erwischte gegen die Los Angeles Chargers einen rabenschwarzen Tag und warf gleich vier Interceptions. Zwei davon fing Cornerback Tarheeb Still. Darunter war auch eine Pick Six, die Los Angeles kurz vor Ende des 3. Viertels mit 17:10 in Führung brachte. Als die Falcons das Spiel hätten drehen können und bereits in der Redzone standen, warf Cousins die nächste Interception. Diesmal fing Marcus Maye den Ball ab. Einige Fans forderten bereits Backup Michael Penix Jr., der im diesjährigen Draft an Positon 8 gepickt wurde. Doch Cousins blieb auf dem Feld und hätte im letzten Drive das Spiel erneut drehen können. Stattdessen allerdings warf er die vierte Interception - Derwin James Jr. war diesmal zur Stelle. Somit gewann Los Angeles, ohne dass deren Offense rund um Quarterback Justin Herbert (147 YDS, 0 TD, 0 INT) einen einzigen Touchdown zustande bekam. Die Chargers stehen nun bei einer Bilanz von acht Siegen und vier Niederlagen. Die Falcons kassierten die dritte Niederlage in Folge und haben eine 6:6-Bilanz. Chargers - Falcons: Die Statistik zum Spiel

Pittsburgh Steelers @ Cincinnati Bengals 44:38 Die Pittsburgh Steelers haben sich in einem Offensiv-Spektakel knapp gegen die Cincinnati Bengals durchgesetzt. Die Steelers verbessern sich dadurch auf eine 9:3-Bilanz, während die Bengals nach der dritten Niederlage in Serie bei einer 4:8-Bilanz stehen und kaum noch Chancen auf die Playoffs haben. Russell Wilson (414 YDS, 3 TD, 1 INT) startete mit einer Pick Six in die Partie. Diese war allerdings strittig, weil Cornerback Cam Taylor-Britt den Passempfänger George Pickens zu Boden drückte, ehe er den Ball abfing. Gleich im nächsten Drive fing Pickens allerdings einen Touchdown-Pass von Russell - 7:7. Insgesamt war die erste Hälfte des Spiels sehr punktreich. Mit einem 27:21 für Pittsburgh ging es in die Pause. Ereignisreich ging es danach weiter. 2:39 Minuten vor Spielende fing Andrei Iosivas einen Touchdown-Pass von Joe Burrow (309 YDS, 3 TD, 1 INT) und brachte die Bengals bis auf sechs Punkte heran. Die Steelers gaben den Ball daraufhin allerdings nicht wieder her und ließen die Uhr herunterlaufen. Steelers - Bengals: Die Statistik zum Spiel

Arizona Cardinals @ Minnesota Vikings 22:23 Die Minnesota Vikings haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt und feierten den fünften Sieg in Folge. Quarterback Sam Darnold warf für 235 Yards sowie zwei Touchdowns und blieb ohne Ballverlust. Kyler Murray, der Passgeber der Cardinals, verbuchte 260 Passing-Yards und einen Touchdown-Pass, warf allerdings auch zwei Interceptions. Minnesota ging erst 1:13 Minute vor Spielende in Führung, indem Aaron Jones einen Touchdown-Pass von Darnold fing. Die Cardinals kamen zwar noch einmal in Ballbesitz, doch Murray warf eine Interception. Minnesota steht nun bei einer 10:2-Bilanz, Arizona nach der zweiten Niederlage bei 6:6. Cardinals - Vikings: Die Statistik zum Spiel

Indianapolis Colts @ New England Patriots 25:24 Die Colts und die Patriots lieferten sich ein packendes Finish. 12 Sekunden vor Spielende fing Alec Pierce einen Touchdown-Pass von Anthony Richardson, sodass die Colts auf 23:24 herankamen. Sie hätten das Spiel mit einem Extra Punkt ausgleichen können, gingen stattdessen aber auf zwei Punkte und hatten Erfolg - Richardson lief in die Endzone. Die Patriots kamen noch einmal in Ballbesitz, doch Kicker Matt Gay konnte den Field-Goal-Versuch über 68 Yards nicht verwerten. Colts-QB Richardson lieferte nur ein durchwachsenes Spiel ab, brachte 12 seiner 24 Passversuche an den Mann, warf zwei Touchdown-Pässe und zwei Interceptions. Patriots-Quaterback Drake Maye verbuchte 238 Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception. Das Laufspiel der Patriots war mit 200 Yards sehr effektiv. Dennoch verschlechtern die Patriots ihre Bilanz auf 3:10. Die Colts hingegen befinden sich mit einer 6:7-Bilanz weiterhin im Playoff-Rennen. Die Statistik zum Spiel

Seattle Seahawks @ New York Jets 26:21 Die Krise von Aaron Rodgers und die New York Jets setzte sich fort. Gegen die Seattle Seahawks kassierten sie die achte Niederlage aus den vergangenen neun Spielen. Insgesamt stehen sie bei einer 3:9-Bilanz. Rodgers brachte nur 21 seiner 39 Pässe für 185 Yards an den Mann. Dabei schien es zunächst so, als hätte den Jets die Bye-Week gutgetan, denn sie legten munter los. Rodgers warf im ersten Viertel erst einen Touchdown-Pass auf Davante Adams, dann auf Isaiah Davis. Mitte des 2. Viertels legte Kene Nwangwu einen 99-Yard-Kickoff-Return hin - 21:7 für die Jets. Dann ein fataler Fehler: Rodgers warf in der gegnerischen Redzone eine Pick Six, die Leonard Williams über 92 Yards in die Endzone zurücktrug. Im Schlussviertel drehten die Seahawks mit einem Field Goal sowie einem Touchdown-Lauf von Jason Myers die Partie. Seattle steht nun bei einer 7:5-Bilanz. Die Statistik zum Spiel

Tennessee Titans @ Washington Commanders 19:42 Nach drei Niederlagen in Folge fand Washington auf die Erfolgsspur zurück. Beeindruckend: Die Commanders vollendeten die ersten vier Drives jeweils mit einem Touchdown. Erst legte Brian Robinson einen Touchdown-Lauf über 40 Yards hin, dann lief Quarterback Jayden Daniels (206 YDS, 3 TD, 1 INT) selber in die Endzone, ehe Terry McLaurin einen Touchdown-Pass von Daniels fing. Bereits zum Ende des ersten Viertels führte Washington mit 21:0. Die Reaktion der Titans? Gleich im folgenden Kickoff Return leisteten sie sich bereits den zweiten Fumble, sodass die Commanders die erneut gute Feldposition für einen weiteren Touchdown nutzen konnten. Diesmal fing McLaurin einen Touchdown-Pass von Daniels. Bei einem Zwischenstand von 28:0 war die Partie praktisch entschieden. Die Titans fanden erst ins Spiel, als es bereits zu spät war. Quarterback Will Levis warf für 212 Yards und zwei Touchdowns. Washington steht bei einer 8:5-Bilanz, Tennessee bei 3:9. Die Statistik zum Spiel

