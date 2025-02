Die New York Jets und Aaron Rodgers gehen zur neuen Saison getrennte Wege. Der Star-Quarterback wäre allerdings offenbar gerne bei den Jets geblieben.

Die Ära von Aaron Rodgers bei den New York Jets ist vorbei. Das hat die "Gang Green" kürzlich offiziell gemacht. Man habe sich entschieden, zur nächsten Saison einen neuen Weg zu gehen.

Wenn es nach Rodgers gegangen wäre, hätte es aber nicht so weit kommen müssen. Wie die "New York Post" berichtet, soll der Quarterback in der vergangenen Woche mehrfach das Gespräch mit den Verantwortlichen der Jets gesucht und "aggressiv" die Fortsetzung der Zusammenarbeit forciert haben.

Rodgers soll die Entscheidung der New Yorker zwar letztlich akzeptiert haben, daraufhin verließ er den Sitz der Jets allerdings "wie ein Mann, dem die Todesstrafe droht", beschreibt der Bericht Rodgers' Gemütszustand symbolisch.

Noch ist unklar, ob und bei wem Rodgers seine Karriere fortsetzt.

Bei den Jets verpasste er nahezu die gesamte erste Saison verletzt, in der vergangenen Spielzeit gewann er lediglich fünf von 17 Spielen und warf für 3.897 Yards und 28 Passing Touchdowns.