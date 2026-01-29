NFL-Highlights auf Joyn
Nach der verweigerten Aufnahme von Bill Belichick in die Hall of Fame spricht diese gegenüber den Auswahlmitgliedern eine Drohung aus.
Eigentlich dürfte niemand daran gezweifelt haben, dass NFL-Legende Bill Belichick in seinem ersten möglichen Jahr in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen wird, doch es kam anders.
Die Ablehnung des langjährigen Patriots-Head-Coaches, er hatte Berichten zufolge nicht die erforderliche Anzahl an Stimmen bekommen, sorgte für heftige Reaktionen.
Nun hat auch die Hall of Fame selbst eine Erklärung zu der Thematik veröffentlicht. "Die Pro Football Hall of Fame versteht und respektiert die leidenschaftliche Reaktion vieler Fans, Medienvertreter und Mitglieder der Hall of Fame selbst angesichts der veröffentlichten Berichte über die Abstimmungsergebnisse für die Klasse von 2026”, heißt es dort.
"Es ist genau diese Leidenschaft, die das Spiel vorantreibt. Die Hall of Fame respektiert auch die Mitglieder des Auswahlkomitees, wenn sie sich an die Satzung des Auswahlverfahrens halten. Es ist eine Ehre, als Auswahlmitglied zu fungieren."
Causa Belichick: Hall of Fame spricht Warnung aus
Dann folgt im Hinblick auf den nicht auserwählten Belichick eine Warnung. "Jedes Jahr überprüft die Hall of Fame das Auswahlverfahren und die Zusammensetzung des 50-köpfigen Auswahlkomitees", so die Verantwortlichen.
"Wenn festgestellt wird, dass ein oder mehrere Mitglieder gegen die Satzung des Auswahlverfahrens verstoßen haben, müssen sie mit Konsequenzen rechnen."
Und weiter: "Das könnte bedeuten, dass diese Auswahlmitglieder künftig nicht mehr dem Komitee angehören. Die Auswahl einer neuen Klasse ist die wichtigste Aufgabe, die die Hall of Fame jedes Jahr zu erfüllen hat, und die Integrität dieses Verfahrens darf nicht in Frage gestellt werden."
Die Entscheidung, Belichick nicht im ersten möglichen Jahr aufzunehmen, hatte in der NFL-Welt für Empörung gesorgt. Tom Brady, Patrick Mahomes, J.J. Watt – unzählige Stars äußerten sich kritisch. Selbst Basketball-Superstar LeBron James zeigte sich entsetzt.