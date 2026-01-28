NFL: Bill Belichick nicht in Hall of Fame aufgenommen - Tom Brady ist fassungslos

- Anzeige -

NFL: Tom Brady hinterfragt Entscheidung gegen Belichick "Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich war jeden Tag mit ihm zusammen. Wenn er nicht auf Anhieb in die Hall of Fame aufgenommen wird, dann gibt es wirklich keinen Trainer, der jemals auf Anhieb in die Hall of Fame aufgenommen werden sollte, was völlig lächerlich ist, weil die Leute es verdienen", führte Brady weiter aus. Für den Playmaker, der 20 Saisons lang unter Belichick bei den Patriots gespielt hat, gibt es keine zwei Meinungen in Bezug auf Belichick: "Er ist unglaublich. Es gibt keinen Trainer, für den ich lieber spielen würde. Wenn ich einen Trainer auswählen müsste, um den Super Bowl mit nur einem Jahr Zeit zu gewinnen, würde ich mich für Bill Belichick entscheiden. Damit ist alles gesagt." Kommentar: Bill Belichick nicht nominiert: Hall of Fame wird zur Hall of Shame Brady, der ab 2028 selbst für die Aufnahme in die Hall of Fame berechtigt sein wird, brach eine Lanze für seinen Ex-Coach: "Wenn es um Wahlen, Popularität und all das geht, dann willkommen in der Welt der Abstimmungen. Da kann man sich genauso gut für den Oscar bewerben und sich von einer großen Jury sagen lassen, ob man gut ist oder nicht. So funktioniert es leider. Er wird in die Hall of Fame kommen. Letztendlich mache ich mir darüber keine Sorgen." Wenn es aber soweit ist, werde Belichicks Aufnahme große Tragweite haben: "Im Leben läuft es häufig nicht so, wie man es sich wünscht oder wie man es geplant hat. Aber wir werden alle da sein, um ihn zu feiern, wenn es soweit ist, und es werden viele Spieler und Trainer kommen, die alles schätzen, was er geleistet hat. Sein Engagement für den Sieg und den Einfluss, den er auf unser aller Leben hatte", so Brady. Belichick war dem Bericht zufolge einer von fünf Finalisten unter den Trainern, Mitwirkenden und ehemaligen Spielern, die zuletzt im Jahr 2000 oder früher in der NFL gespielt haben. Patriots-Owner Robert Kraft war demnach der Finalist unter den Mitwirkenden, Roger Craig, Ken Anderson und L.C. Greenwood waren offenbar die Finalisten unter den Spielern.

Hall of Fame: Patriots-Owner Robert Kraft spricht sich für Bill Belichick aus Patriots-Boss Kraft äußerte sich ebenfalls zur Entscheidung gegen Belichick: "Unabhängig davon, welche Vorstellungen über persönliche Differenzen zwischen Bill und mir bestehen mögen, bin ich fest davon überzeugt, dass Bill Belichicks Bilanz und sein Lebenswerk für sich sprechen", erklärte der 84-Jährige in einer Stellungnahme gegenüber der "Associated Press". Kraft führt aus: "Als Head Coach der New England Patriots hat er über zwei Jahrzehnte lang Maßstäbe gesetzt, was die Leistung auf dem Spielfeld, die Vorbereitung und den anhaltenden Erfolg in der Ära der Free Agency und des Salary Caps in der National Football League angeht. Er ist der beste Trainer aller Zeiten und verdient es zweifellos, auf Anhieb und einstimmig in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen zu werden."

