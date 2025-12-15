- Anzeige -
- Anzeige -
ALLE NFL-HIGHLIGHTS AUF JOYN

NFL: Cowboys-Owner Jerry Jones nach Pleite am Boden - "Das habe ich nicht erwartet"

  • Veröffentlicht: 15.12.2025
  • 10:38 Uhr
  • ran.de

Die Dallas Cowboys können sich die NFL-Playoffs quasi abschminken. Owner Jerry Jones und Quarterback Dak Prescott sind am Boden.

Große Enttäuschung bei den Dallas Cowboys. Nach der 26:34-Pleite gegen die Minnesota Vikings im Sunday Night Game des 15. NFL-Spieltags muss "America's Team" seine Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Playoffs quasi begraben.

Zwar ist die Franchise drei Spieltage vor dem Ende der Regular Season noch nicht offiziell eliminiert, die Wahrscheinlichkeit auf die Postseason beträgt aber nur noch ein Prozent.

- Anzeige -
- Anzeige -
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Kein NFL-Highlight verpassen! Alle Zusammenfassungen gibt es auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

- Anzeige -

Bereits vor dem Spiel gegen die Vikings war klar, dass die Cowboys einen Sieg brauchen – doch der gelang gegen das bereits ausgeschiedene Team aus Minnesota nicht.

"Wir hätten nie gedacht, dass wir drei Spiele vor dem Ende in einer solchen Lage sein und so weit zurückliegen würden", zeigte sich Owner Jerry Jones nach der Partie deprimiert.

- Anzeige -

Jones und Prescott tief deprimiert

Weiter führte er aus: "Das ist sehr enttäuschend. Ich bin natürlich sehr enttäuscht für unsere Fans. Ich bin enttäuscht für die Spieler. Das habe ich nicht erwartet. Ich dachte, wir könnten das Spielfeld betreten und auf beiden Seiten des Balls eine bessere Leistung zeigen. Minnesota hat heute auf beiden Seiten des Balls den besten Job gemacht."

Am Boden war nach der Partie auch Quarterback Dak Prescott. "Es ist beschissen", sagte der Spielmacher und bezeichnete den Sonntag als eine der schwersten Niederlagen seiner Karriere.

Mehr News und Videos zur NFL
Enttäuschung bei Patrick Mahomes (Nr. 15)
News

Playoff Picture: Chiefs-Aus und plötzliches Comeback

  • 15.12.2025
  • 12:56 Uhr
Brady und Mahomes
News

Mehrere Verletzungs-Parallelen zwischen Mahomes und Brady

  • 15.12.2025
  • 12:39 Uhr

NFL: Kurioser Moment! Chiefs-Star weiß nichts von Playoff-Aus

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0
imago images 1070086815
News

NFL passt Regel an: Ab wann ist ein Ball offiziell gefangen?

  • 15.12.2025
  • 12:02 Uhr
Los Angeles Chargers v Kansas City Chiefs - NFL 2025
News

Schock-Diagnose für Mahomes: "Es tut weh"

  • 15.12.2025
  • 12:01 Uhr

NFL: Letztes Spiel von Mahomes und Kelce? Chiefs-Star am Boden zerstört

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0
Die NFL sucht Talente aus aller Welt
News

NFL nimmt deutschen Spieler ins Förderprogramm

  • 15.12.2025
  • 10:51 Uhr
1291281148
News

Rivers-Comeback: So erfuhren es seine Schüler

  • 15.12.2025
  • 10:27 Uhr
NFL, American Football Herren, USA AFC Wild Card Round-Indianapolis Colts at Buffalo Bills, Jan 9, 2021; Orchard Park, New York, USA; Indianapolis Colts quarterback Philip Rivers (17) looks on prio...
News

Comeback von Rivers hat Folgen: Hall-of-Fame-Ernennung gestrichen

  • 15.12.2025
  • 10:24 Uhr
Schwere Verletzung bei Patrick Mahomes
News

Kreuzbandriss bei Superstar Mahomes: "Es tut weh"

  • 15.12.2025
  • 10:23 Uhr