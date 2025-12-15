Die Dallas Cowboys können sich die NFL-Playoffs quasi abschminken. Owner Jerry Jones und Quarterback Dak Prescott sind am Boden. Große Enttäuschung bei den Dallas Cowboys. Nach der 26:34-Pleite gegen die Minnesota Vikings im Sunday Night Game des 15. NFL-Spieltags muss "America's Team" seine Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Playoffs quasi begraben. Zwar ist die Franchise drei Spieltage vor dem Ende der Regular Season noch nicht offiziell eliminiert, die Wahrscheinlichkeit auf die Postseason beträgt aber nur noch ein Prozent.

Bereits vor dem Spiel gegen die Vikings war klar, dass die Cowboys einen Sieg brauchen – doch der gelang gegen das bereits ausgeschiedene Team aus Minnesota nicht. Verletzungs-Parallelen zwischen Patrick Mahomes und Tom Brady - aber ein entscheidender Unterschied "Wir hätten nie gedacht, dass wir drei Spiele vor dem Ende in einer solchen Lage sein und so weit zurückliegen würden", zeigte sich Owner Jerry Jones nach der Partie deprimiert.