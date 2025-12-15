Patrick Mahomes reißt sich in Woche 15 das Kreuzband - mit erstaunlichen Parallelen zu Tom Brady.

Bemerkenswerte Parallele zwischen Patrick Mahomes und Tom Brady!

Am 15. NFL-Spieltag zog sich Mahomes bei der 13:16-Niederlage der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers einen Kreuzbandriss zu. Die Saison ist für den Spielmacher gelaufen, die Franchise ob der Pleite aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden.

Die Geschehnisse vom Sonntagabend sind auch deshalb bemerkenswert, weil sie Erinnerungen an Tom Brady und die Saison 2008 hervorrufen.

Wie Mahomes erlitt auch Brady in seiner neunten NFL-Saison einen Kreuzbandriss im linken Knie. Beide Teams, die New England Patriots damals und die Kansas City Chiefs heute, schafften es in der jeweiligen Saison nicht in die Playoffs.