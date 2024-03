NFL: All-In-Strategie der New York Jets ist gefährlich - wegen Aaron Rodgers. Ein Kommentar

Anzeige

Die New York Jets gehen 2024 All-In, das beweisen die verpflichteten Free Agents. Das müssen sie auch. Dennoch steht das Gebilde auf wackligen Beinen. Besser gesagt: Einer wackligen Achillessehne.

Von Kai Esser

Es waren ganze vier Snaps. So lange dauerte die Saison 2023 von Aaron Rodgers bei den New York Jets, bevor sich seine Achillessehne bei einem Sack von Leonard Floyd (damals Buffalo Bills) verabschiedete.

Bereits in der vergangenen Saison schalteten die Jets in den Win -Now-Modus. Logisch, andernfalls würde man sich keinen zukünftigen Hall of Famer im Spätherbst seiner Karriere holen.

Dass der Kader durchaus solide zusammengestellt war, zeigt die Endplatzierung in der AFC East. Dort verbesserten sich die Jets immerhin von Rang vier auf Rang drei. Beinahe alle gewonnenen Spiele wurden nicht wegen des Quarterbacks, sondern trotz des Quarterbacks geholt.

Und nun? Mit unter anderem Tyron Smith in der Offensive Line sowie Mike Williams auf der Receiver-Position haben die Jets auf den Positionen nachgebessert, wo noch Handlungsbedarf bestand. Auf der Saison der New Yorker steht fett, mit nicht abwaschbarem Permanentmarker "Super Bowl or Bust". Frei übersetzt: Wenn es nicht um Trophäen geht, ist diese Saison ein Misserfolg. Die Einjahresverträge der beiden genannten könnte das kaum besser dokumentieren.