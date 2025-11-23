NFL
Dallas Cowboys: Dak Prescott stellt neuen Franchise-Rekord auf
- Veröffentlicht: 24.11.2025
- 00:39 Uhr
- Oliver Jensen
Dak Prescott durchlebt mit den Dallas Cowboys eine schwierige Saison, ist nun aber statistisch die Nummer 1 der Franchise-Geschichte.
Dak Prescott ist nun der effektivste Passgeber in der Franchise-Historie der Dallas Cowboys.
Der Quarterback brach am Sonntag im Spiel gegen die Philadelphia Eagles den Rekord von Tony Romo (34.183) für die meisten Karriere-Passing-Yards in der Geschichte der Cowboys. Er durchbrach diesen Wert im dritten Viertel mit einem 9-Yard-Pass auf George Pickens.
Vor dem Spiel benötigte Prescott 160 Yards, um Romo in der ewigen Bestenliste zu überholen.
In seiner zehnten Saison – alle bei Dallas – hat Prescott nun bereits achtmal die Marke von 2.500 Passing-Yards übertroffen, darunter die Saison 2019 mit 4.902 Yards, in der ihm nur ein Yard fehlte, um Romos Franchise-Rekord für eine Saison (4.903; 2012) einzustellen.
Prescott trat Nachfolge von Romo an
Nachdem er im NFL-Draft 2016 in der vierten Runde ausgewählt worden war, trat Prescott die Nachfolge von Romo als Franchise-Quarterback der Cowboys an. Dieser trat nach der Saison 2016 zurück.
Obwohl Kritiker oft auf den mangelnden Teamerfolg während Prescotts Amtszeit hinweisen (vier Divisionssiege, fünf Playoff-Teilnahmen, aber kein Einzug über die Divisional Round hinaus), sind Prescotts individuelle Leistungen unbestreitbar.
Der AP NFL Offensive Rookie of the Year von 2018 wurde dreimal in den Pro Bowl berufen, übertraf in fünf Spielzeiten 3.500 Passing-Yards und warf in drei Saisons mindestens 30 Touchdowns.