NFL - New York Giants: Entlassung von Head Coach Brian Daboll kommt viel zu spät - ein Kommentar

Die New York Giants trennen sich von Brian Daboll. Das ist alternativlos für das NFL-Team, kommt aber mit Ansage und viel zu spät. Von Andreas Reiners Eine Chance hatte Brian Daboll eigentlich keine mehr. Nach zwei desaströsen NFL-Saisons in Folge war das Ding durch. Erledigt. Im Grunde hatten auch alle mit den berühmt-berüchtigten Mechanismen des Geschäfts gerechnet. Die Highlights der NFL auf Joyn Doch die greifen bei den New York Giants nicht selten anders ineinander als anderswo. Und so bekamen Daboll und General Manager Joe Schoen nach einem 6-11-Jahr und einer 3-14-Saison nochmals das Vertrauen ausgesprochen.

Anzeige

Anzeige

New York Giants: Zum Scheitern verurteilt Ein "Ja", das im Grunde von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Doch erst nach Week 10 und einer 2-8-Bilanz waren dann auch die Giants schlauer und haben Daboll vor die Türe gesetzt. Natürlich lässt es sich im Nachhinein leicht sagen, dass diese Trennung schon vor der aktuellen Saison überfällig war, doch zwei so bittere Spielzeiten hintereinander fallen ja nicht so vom Himmel oder sind nur durch Pech oder Verletzungen zu erklären. Sondern durch schlechte, voreilige, falsche oder unüberlegte Entscheidungen. Beziehungsweise zu vielen davon. Manchmal passt es einfach nicht, und es war immer deutlicher zu erkennen, dass Daboll in New York nicht passt. Symptomatisch für die verkorkste Ära stehen der Trade von Saquon Barkley, der nach seinem Wechsel ausgerechnet beim Erzrivalen aus Philadelphia nicht nur eine Saison auf MVP-Niveau ablieferte, sondern auch noch den Super Bowl holte.

Anzeige

Anzeige

NFL: Zu viele Fehler bei den Giants Dass Daboll ewig lange an Quarterback Daniel Jones festhielt und der jetzt nach seinem Wechsel zu den Indianapolis Colts auf einmal aufblüht und mit seinem Team bei 8-2 steht, passt wie die Faust aufs Auge. Es gibt noch weitere Dinge, die man aufzählen könnte, die gegen Daboll als Head Coach gesprochen haben. Wie zum Beispiel in dieser Saison die zu spät getroffene Entscheidung, Russell Wilson durch Jaxson Dart zu ersetzen. Und ja: Irgendwie kommt dann alles zusammen, mit mentalitätsbedingten späten Niederlagen oder Ausfällen wie die von Malik Nabers, Cam Skattebo oder jetzt auch Dart. So oder so ist die Entscheidung der Giants alternativlos, aber viel zu spät getroffen worden. Kommentar: Berlin lebt die NFL!

NFL: Die Green Bay Packers werden mit Matt LaFleur keinen Super Bowl gewinnen - ein Kommentar

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen