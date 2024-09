Deshaun Watson: Was sagt die Gegenseite?

Fall Watson: Was ist anders als 2021?

Klage gegen Deshaun Watson: Was ist passiert?

So sei Watson bereits in einer aggressiven Grundstimmung zu dem Date erschienen, weil er die Wohnung von Doe nicht gefunden hatte. Später soll er sie genötigt haben, zunächst seinen Po zu massieren. Als sie sich weigerte, soll es zur Vergewaltigung gekommen sein.

Demnach sei die Klägerin, die nur unter dem Alias "Jane Doe" in der Anklageschrift geführt wird, im Oktober 2020 mit dem damaligen Spieler der Houston Texans zu einem Date in ihrer Privatwohnung verabredet gewesen, als der sexuelle Übergriff stattgefunden haben soll.

Wie aus einer Anklageschrift, die am 9. September in Houston gestellt wurde, hervorgeht, beschuldigt eine Frau Deshaun Watson, sie vergewaltigt zu haben .

In der neuen Anklage handelt es sich um ein privates Date. Zudem sind die Anschuldigungen in Form der Vergewaltigung schwerwiegender als noch 2021.

Damals warfen mehrere Frauen Watson in insgesamt 20 Anklagen sexuelle Belästigung vor. Es handelte sich bei den Klägerinnen um Frauen, die für den NFL-Profi als Masseurinnen tätig waren. Mit den meisten von ihnen konnte er sich später außergerichtlich einigen.

Laut NFL-Insider Tom Pelissero wurde die Entscheidung so getroffen, weil keine strafrechtliche Anklage gegen Watson erhoben wurde und weil die Untersuchung der Angelegenheit gerade erst begonnen hat.

"Wir prüfen die Beschwerde und werden die Angelegenheit im Rahmen der persönlichen Verhaltensregeln untersuchen", sagte Ligasprecher Brian McCarthy am Dienstag in einer Erklärung.

Die Liga verzichtete zunächst darauf, Watson auf die "Commissioners Exempt List" zu setzen. Das würde es Watson untersagen, an jeglichen Teamaktivitäten wie Trainings oder Spiele teilzunehmen.

Die Gegenseite wird mit der NFL wohl zusammenarbeiten. "Wir beabsichtigen, in zwei Wochen ein Interview mit der NFL zu führen", sagte Anwalt Tony Buzbee in einer Erklärung bei "ProFootballTalk". Er beabsichtige, seine Mandantin zusammen mit zwei Personen, "die unmittelbar nach dem Angriff mit ihr gesprochen haben, für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Ich habe auch ein Video, das relevant sein wird", so Buzbee.