Zahlreiche Experten sehen in Quarterback Arch Manning einen potenziellen No.-1-Draft im Jahr 2026. Doch nun gibt es wohl auch erste Zweifel am Neffen der NFL -Ikonen Peyton und Eli Manning.

Das Wichtigste zur NFL in Kürze

"Tatsächlich haben wir ihn bisher noch nicht wirklich konstant in der Offensive gesehen", wird die anonyme Quelle von Breer zitiert, Breer selbst fügte mit Blick auf einen Manning-Draft im Jahr 2026 in die NFL an: "Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir ihn 2027 oder 2028 sehen."

"Dieser Touchdown-Lauf (gegen UTSA; Anm. d. R.) hat die Leute zum Reden gebracht - sie sind fast überrascht, dass er so schnell ist und mit seinen Beinen große Spielzüge machen kann, und dass er sich zu einem Elite-Talent entwickelt", wird wiederum Brees Quelle zitiert.