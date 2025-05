NFL - Körperverletzung und Belästigung: Browns-Linebacker Devin Bush verhaftet

Im Jahr 2019 wurde Bush von den Pittsburgh Steelers in der ersten Draft-Runde an Position zehn ausgewählt. Noch im selben Jahr wurde er bei der Wahl zum Rookie des Jahres Dritter.

Negative Schlagzeilen aus der NFL. Browns-Linebacker Devin Bush wurde laut "KDKA Radio" am Sonntag in der Nähe von Pittsburgh verhaftet. Dem Bericht zufolge waren einfache Körperverletzung und Belästigung die Gründe für die Verhaftung.

Konsequenzen durch die NFL drohen

Nach vier Jahre bei den Steelers lief er 2023 für die Seattle Seahawks auf. In der vergangenen Saison stand er in 16 Spielen für die Browns auf dem Feld. Erst im März unterzeichnete er einen neuen Einjahresvertrag in Cleveland über 3,25 Millionen US-Dollar.

Abgesehen von strafrechtlichen Konsequenzen droht dem Linebacker eine Disziplinarstrafe gemäß NFL-Richtlinien.