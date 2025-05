Der NFL-Draft 2027 wird in der US-Hauptstadt Washington stattfinden. Das bestätigte Präsident Donald Trump am Montag.

Von Tobias Wiltschek

Kaum ist die große Draft-Party in Green Bay vorbei, da zeichnet sich schon der Austragungsort des NFL-Drafts 2027 ab.

Am Montag bestätigte US-Präsident Donald Trump, dass der Draft in zwei Jahren in der Hauptstadt Washington stattfinden wird.

NFL-Commissioner Roger Goodell sagte, er erwarte über 1 Million Besucher zum NFL Draft 2027.

Josh Harris, Owner der Washington Commanders, sagte derweil zu Präsident Trump: "Ohne euch wären wir nicht hier... Du bist der ultimative Commander." Zudem überreichte Harris dem wiedergewählten US-Präsidenten ein Commanders-Shirt.