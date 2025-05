In der Patriots Hall of Fame stellt der Wide Receiver den 37. Neuzugang dar. Chairman und CEO Robert Kraft bezeichnet Edelman als "eine der größten Erfolgsgeschichten unserer Franchise."

Edelman steigt damit in eine Riege von Stars ein, denen es gelang, dreimal den Super Bowl zu gewinnen und in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Vor ihm gelang dieses Kunststück erst neun Profis - darunter im letzten Jahr auch Tom Brady.

Der ehemalige Wide Receiver Julian Edelman wurde in die Hall of Fame der New England Patriots aufgenommen. Die Fans erwiesen dem 38-Jährigen die Ehre. Das gab die Franchise am Montag bekannt.

Für Kraft steht fest: "Niemand war so engagiert und verfeinerte seine Fähigkeiten wie Jules (Julian Edelman). Seine explosive Spielweise, seine Schnelligkeit bei den Cuts und seine Ausweichkünste nach dem Catch machten ihn zu einem der am schwersten zu verteidigenden Spieler. Seine entscheidenden Catches in unseren wichtigsten Spielen und seine allgemeine Härte machten ihn zum Liebling der Fans."

Edelman trug über seine gesamte Karriere das Jersey der Patriots und lief ab 2009 für zwölf Jahre für die Franchise auf. Ihm gelangen in der Zeit 620 Receptions - damit ist der fünfmalige AFC Champion Zweiter der Teamgeschichte. Zudem konnte er 6822 Receiving Yards und 36 Receiving Touchdowns erzielen.

Die Patriots führten die neue Tradition der Hall of Fame im Jahr 2007 ein - seitdem wird in jedem Jahr mindestens ein ehemaliger Spieler in die Liste aufgenommen. Die Nominierten werden von einem Gremium ausgewählt, das unter anderem aus Medien und Mitarbeitern besteht. Aus den Finalisten wählen dann die Fans denjenigen, der in die Hall of Fame aufgenommen wird.