Shedeur Sanders soll nach einem Test der New York Giants "angepisst" gewesen sein. Im Draft stürzte der als Top-Pick gehandelte Sohn von Deion Sanders anschließend bis in die fünfte Runde.

Shedeur Sanders galt vor dem NFL-Draft als Anwärter für einen Top-Pick, doch der Quarterback stürzte bis in die fünfte Runde und wurde erst an 144. Stelle von den Cleveland Browns ausgewählt.

Dass in den Gesprächen mit den Teams einiges schiefgelaufen sein muss, ist klar. Aber was ist genau passiert? Nun kommt Licht ins Dunkel, was den Sohn von NFL-Legende Deion Sanders den erhofften Job bei den New York Giants gekostet haben könnte.

Und zwar soll Sanders beim Interview mit den Giants ein Playbook vorgelegt worden sein, in dem Fehler versteckt waren. Was laut Albert Breer von "Sports Illustrated" eine gängige Praxis in der NFL ist, um jungen Signal Callern auf den Zahn zu fühlen.

Der 23-Jährige bemerkte die Fehler aber nicht und reagierte anscheinend auch nicht sonderlich entspannt auf die ihm von den Giants-Verantwortlichen vorgelegte Prüfung.

"Er hat die Fehler nicht gefunden und bekam deshalb einen Anruf von den Giants. Ab diesem Punkt lief es nicht mehr gut. Er war angepisst, dass sie ihm das angetan hatten", erzählte Breer in dem Sport-Podcast "98.5 The Sports Hub's Zolak & Bertrand".