Anzeige
NFL auf Joyn

NFL - Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes legt den Finger in die Wunde: "Müssen schneller starten"

  • Veröffentlicht: 25.09.2025
  • 23:27 Uhr
  • ran.de

Der Motor in der Offense stockt bei den Kansas City Chiefs noch gewaltig. Star-Quarterback Patrick Mahomes hat vor dem Duell mit den Ravens einen klaren Auftrag an seine Kollegen.

Die Kansas City Chiefs können mit dem Saisonstart in die noch junge NFL-Spielzeit nicht zufrieden sein. Vor dem Duell mit den Baltimore Ravens verzeichnet die Franchise eine Bilanz von einem Sieg und zwei Niederlagen.

Sorgen macht bei den Chiefs insbesondere die harmlose Offense. Ähnlich wie in den vergangenen Spielzeiten scheinen die Männer um Superstar Patrick Mahomes eine Weile zu brauchen, um die nötige Durchschlagskraft zu entfachen.

Anzeige
Anzeige

Mahomes legt den Finger in die Wunde: "Müssen schneller starten

Zwar konnten die Chiefs beim 22:9 in Woche drei gegen die New York Giants immerhin mit fortlaufender Spielzeit zulegen, jedoch sah sich Quarterback Mahomes dennoch gezwungen, im Rahmen einer Medienrunde einen Appell an seine Mitspieler zu richten.

"Wir müssen schneller starten. Ich glaube, das haben wir vor jedem Spiel gesagt, aber wir konnten es nicht umsetzen. Letzte Woche haben wir den Ball früh bewegt, uns aber mit Field Goals zufriedengegeben", monierte er mit Blick auf die kommende Aufgabe in Woche vier.

"Wenn man gegen wirklich gute Teams wie die Ravens spielt, die einen dynamischen Quarterbacks besitzen, muss man diese in Touchdowns verwandeln", verdeutlichte er.

Derartiges setze nicht nur den Gegner unter Druck, sondern gäbe auch "Spags (Defensive Coordinator Steve Spagnuolo, Anm. d. Red.) die Möglichkeit, das zu tun, was er will. Man sieht, immer wenn wir in Führung gehen, dass er ein großartiger Finisher ist".

Anzeige
Anzeige

Mahomes gibt die Marschroute vor

Für Mahomes ist klar, mit welchem Matchplan die Chiefs in das Duell mit den Ravens gehen müssen. "Wir müssen unsere Defense entlasten und Druck auf sie ausüben, indem wir schneller starten und das müssen wir diese Woche besser machen", forderte der Star-Quarterback.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Das Wichtigste in Kürze

Es sei denn, die Chiefs können auf Anhieb umsetzen, was Mahomes schon jetzt fordert.

Mehr News und Videos zur NFL

NFL: Spielerfrau feiert Hodentreffer bei Ehemann und NFL-Star

  • Video
  • 01:24 Min
  • Ab 0
imago images 1064133129
News

Brady erzürnt mit Hunde-Aussagen: PETA reagiert schockiert

  • 25.09.2025
  • 18:41 Uhr
imago images 1065213450
News

Giants benchen Wilson: Wie geht es für den Star-QB weiter?

  • 25.09.2025
  • 18:40 Uhr
imago images 1058105855
News

Deutsche in Week 3: Einmal Tribüne, einmal Matchwinner

  • 25.09.2025
  • 18:37 Uhr

2. Bundesliga: Fabian Reese vergisst Einlaufkind - kommt es zum Happy End?

  • Video
  • 01:59 Min
  • Ab 0
Kann auch selbst kicken: Eli Manning
News

Manning rät Harry Kane zu Karriere als NFL-Kicker

  • 25.09.2025
  • 16:29 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 25.09.2025
  • 16:24 Uhr
LANDOVER, MD - NOVEMBER 10: A Pittsburgh Steelers fan wearing a Steelers steel mill hard hat, a beard, a camouflage hoodie, and holding a Bud Light beer can watches during the Pittsburgh Steelers v...
News

Dublin Game: NFL stoppt Steelers-Pläne - Fans außer sich

  • 25.09.2025
  • 15:59 Uhr

NFL: Russell Wilson stärkt Jaxson Dart Rücken nach Giants-Degradierung

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
tom brady
News

Brady bei den Raiders: Der "Spion" mit zwei Hüten

  • 25.09.2025
  • 14:28 Uhr