Sorgen macht bei den Chiefs insbesondere die harmlose Offense. Ähnlich wie in den vergangenen Spielzeiten scheinen die Männer um Superstar Patrick Mahomes eine Weile zu brauchen, um die nötige Durchschlagskraft zu entfachen.

Die Kansas City Chiefs können mit dem Saisonstart in die noch junge NFL-Spielzeit nicht zufrieden sein. Vor dem Duell mit den Baltimore Ravens verzeichnet die Franchise eine Bilanz von einem Sieg und zwei Niederlagen .

Der Motor in der Offense stockt bei den Kansas City Chiefs noch gewaltig. Star-Quarterback Patrick Mahomes hat vor dem Duell mit den Ravens einen klaren Auftrag an seine Kollegen.

Mahomes legt den Finger in die Wunde: "Müssen schneller starten

Zwar konnten die Chiefs beim 22:9 in Woche drei gegen die New York Giants immerhin mit fortlaufender Spielzeit zulegen, jedoch sah sich Quarterback Mahomes dennoch gezwungen, im Rahmen einer Medienrunde einen Appell an seine Mitspieler zu richten.

"Wir müssen schneller starten. Ich glaube, das haben wir vor jedem Spiel gesagt, aber wir konnten es nicht umsetzen. Letzte Woche haben wir den Ball früh bewegt, uns aber mit Field Goals zufriedengegeben", monierte er mit Blick auf die kommende Aufgabe in Woche vier.

"Wenn man gegen wirklich gute Teams wie die Ravens spielt, die einen dynamischen Quarterbacks besitzen, muss man diese in Touchdowns verwandeln", verdeutlichte er.

Derartiges setze nicht nur den Gegner unter Druck, sondern gäbe auch "Spags (Defensive Coordinator Steve Spagnuolo, Anm. d. Red.) die Möglichkeit, das zu tun, was er will. Man sieht, immer wenn wir in Führung gehen, dass er ein großartiger Finisher ist".