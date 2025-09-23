NFL: Atlanta Falcons entlassen Wide-Receiver-Coach Ike Hilliard

Die Atlanta Falcons haben erste Konsequenzen aus dem katastrophalen Saisonstart gezogen. Wide Receiver Coach Ike Hilliard muss gehen.

Von Kai Esser

Die Atlanta Falcons haben reagiert: Nach einer desaströsen 0:30-Niederlage gegen die Carolina Panthers hat das Team Wide Receivers Coach Ike Hilliard mit sofortiger Wirkung entlassen. Die Offensive der Falcons steckt in einer tiefen Krise – und Hilliard muss nun als Sündenbock herhalten.

In einer offiziellen Mitteilung bestätigten die Falcons am Montag die Trennung von dem 49-Jährigen, der in seiner zweiten Saison bei dem NFC-South-Team war. Offensive Passing Game Coordinator T.J. Yates übernimmt vorerst Hilliards Aufgaben. Yates, 38 Jahre alt, ist seit 2021 bei den Falcons und war bereits 2022 und 2023 als WR Coach tätig, bevor er letztes Jahr zum Quarterback Coach aufstieg.