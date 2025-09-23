Nach 0-3-Start
NFL: Atlanta Falcons entlassen Wide-Receiver-Coach Ike Hilliard
- Aktualisiert: 23.09.2025
- 08:59 Uhr
Die Atlanta Falcons haben erste Konsequenzen aus dem katastrophalen Saisonstart gezogen. Wide Receiver Coach Ike Hilliard muss gehen.
Von Kai Esser
Die Atlanta Falcons haben reagiert: Nach einer desaströsen 0:30-Niederlage gegen die Carolina Panthers hat das Team Wide Receivers Coach Ike Hilliard mit sofortiger Wirkung entlassen. Die Offensive der Falcons steckt in einer tiefen Krise – und Hilliard muss nun als Sündenbock herhalten.
In einer offiziellen Mitteilung bestätigten die Falcons am Montag die Trennung von dem 49-Jährigen, der in seiner zweiten Saison bei dem NFC-South-Team war. Offensive Passing Game Coordinator T.J. Yates übernimmt vorerst Hilliards Aufgaben. Yates, 38 Jahre alt, ist seit 2021 bei den Falcons und war bereits 2022 und 2023 als WR Coach tätig, bevor er letztes Jahr zum Quarterback Coach aufstieg.
NFL: Atlanta Falcons ohne jede Durchschlagskraft
Der Auslöser für die Entlassung war die katastrophale Leistung der Falcons im Sonntagsspiel in Charlotte. Atlanta schaffte es nicht einmal in die Red Zone der Panthers und kassierte eine 0:30-Klatsche - der höchste Panthers-Sieg seit einem Jahrzehnt.
Rookie Quarterback Michael Penix Jr. zeigte sein schlechtestes Spiel bisher: Zwei Interceptions, darunter eine Pick-Six, und kein einziger Touchdown-Pass zu einem Wide Receiver oder Tight End in dieser Saison. Tatsächlich hat Penix in der gesamten Spielzeit bisher nur einen TD Pass geworfen - einen 50 Yard Checkdown auf Running Back Bijan Robinson in Woche eins.
Die Falcons-Offensive ist in einer alarmierenden Formkrise: In den letzten acht Quartern gab es nur einen einzigen Touchdown.