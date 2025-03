Kirk Cousins scheint bei den Atlanta Falcons nach seiner schwachen Debüt-Saison keine Zukunft zu haben. Dennoch will ihn die Franchise offenbar nicht entlassen. Das hat auch finanzielle Gründe.

Ein Backup-Quarterback, der 40 Millionen US-Dollar in einer Saison verdient. Klingt nach einer eindeutigen Sache: Mit aller Macht nach einem Trade-Partner suchen, und wenn sich der nicht finden lässt, den Notausgang wählen. Also den dicken Vertrag kündigen und dem Spieler noch eine erfolgreiche Karriere anderswo in der NFL wünschen.

Ganz so einfach liegt die Sache bei den Atlanta Falcons und Kirk Cousins aber nicht. Wohl auch geblendet von den durchaus vorzeigbaren Statistiken des Routiniers in seinem letzten Jahr bei den Minnesota Vikings und angesichts des Plans, in den Win-Now-Modus überzugehen, stattete die Franchise aus der NFC South den einstigen Viertrunden-Pick vor einem Jahr mit einem Vertrag über vier Spielzeiten und 180 Millionen US-Dollar aus.

Doch bereits in seiner ersten Saison in Atlanta unterliefen Cousins derart viele Turnover – allein 16 Interceptions, acht davon in vier aufeinanderfolgenden Spielen ohne eigenen Score –, dass er während der heißen Phase der Regular Season gebenched wurde und fortan Rookie Michael Penix Jr. zuschauen musste. In sein zweites Jahr bei den Falcons geht der dann 37-Jährige sehr wahrscheinlich als Backup, der aber eben fürstlich entlohnt wird.

Nun soll Cousins das Gespräch mit Owner Arthur Blank gesucht haben, denn er würde lieber spielen als nur abzukassieren. Albert Breer von "The MMQB" berichtete von einem Treffen der beiden am Mittwochabend. Das scheint aber nicht so gelaufen zu sein, wie es sich der viermalige Pro Bowler erhofft haben dürfte. Denn die Klubführung habe festgelegt, es werde umgesetzt, was das Beste für das Team auf der Quarterback-Position sei.

Mit anderen Worten: Cousins muss bleiben und erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder als Backup in eine Saison starten. Zumal sein Vertrag eine No-Trade-Klausel enthält, wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtete.