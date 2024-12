NFL - Atlanta Falcons müssen Kirk Cousins auf die Bank setzen - ein Kommentar

Dolphins und Jets sorgen für "Scorigami" - was ist das?

In Week 14 der aktuellen NFL-Saison war wieder "Scorigami"-Time! Der 32:26-Sieg der Miami Dolphins gegen die New York Jets war ein noch nie dagewesenes Endergebnis in der NFL-Geschichte, genauer gesagt Nummer 1089. Da stellt sich die Frage: Warum gibt es so viele unterschiedliche Ergebnisse im American Football?