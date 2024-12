NFL - Atlanta Falcons: Degradierung von Kirk Cousins einzig richtige Entscheidung - ein Kommentar

Die Atlanta Falcons setzen Kirk Cousins auf die Bank, für ihn übernimmt Rookie Michael Penix Jr. als Starting Quarterback. Der Tausch birgt ein Risiko, eine Alternative bot sich aber auch nicht. Ein Kommentar.

von Marcel Schwenk

Als Kirk Cousins im März bei den Atlanta Falcons als Free Agent unterschrieb, waren die Hoffnungen riesig. Viel wurde erwartet vom langjährigen Vikings-Spielmacher, der sich für seine Dienste auch eine fürstliche Summe sicherte - 160 Millionen Dollar über vier Jahre.

Bringt er endlich die so lange lahmende Passing Offense der Franchise in die Spur? Kann er das Potenzial der hochtalentierten Skill Player und Top-10-Picks Kyle Pitts, Bijan Robinson und Drake London endlich zum Vorschein bringen?

Nach einem Großteil der NFL-Saison 2024 lässt sich festhalten: Nö, kann er nicht. Beziehungsweise konnte. Denn wie mittlerweile offiziell ist, wird Rookie-Spielmacher Michael Penix Jr. sich nun an dieser Aufgabe versuchen. Beginnend mit dem Duell mit den New York Giants in Woche 16 startet der Erstrundenpick von 2024, Cousins bleibt nur der Platz auf der Bank.

Dass es zu diesem Punkt kommen würde, war vor Saisonbeginn nicht absehbar, ist in Anbetracht der Entwicklung und Cousins‘ Performance in den vergangenen Wochen aber alternativlos. Der Spielmacher hinkt seiner Top-Form um Längen hinterher.