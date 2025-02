NFL: Atlanta Falcons planen mit Kirk Cousins als teurem Backup

Am Rande des NFL Combine bestätigte Fontenot am Dienstag der Zeitung "Atlanta Journal-Constitution" erneut, dass er Cousins nun weiter als Backup sehe.

Nach mehreren schwachen Leistungen wurde der Quarterback in Week 16 der vergangenen Saison auf die Bank verbannt, Rookie Michael Penix übernahm auf der Spielmacher-Position.

Der Quarterback soll in der kommenden Saison die Rolle als Backup-Quarterback der Atlanta Falcons übernehmen. Dafür würde er fürstlich bezahlt werden.

Cousins wäre ein extrem teurer Backup

Das Problem dabei: Cousins geht in das zweite Jahr eines monströsen 180-Millionen-Dollar-Vertrages mit einer Laufzeit von vier Jahren. Bleibt er als Backup in Atlanta, werden alleine als Grundgehalt 27,5 Millionen Dollar fällig. Ist Cousins am 17. März noch bei den Falcons, muss die Franchise ihm weitere garantierte zehn Millionen Dollar für 2026 zahlen.

Das ist selbst für NFL-Verhältnisse und den überhitzten Quarterback-Markt eine Menge Geld. Vor allem, wenn Cousins nur noch die Nummer zwei hinter Penix ist.

Aber vielleicht haben die Falcons genau diesen Quarterback-Markt im Hinterkopf. Gut möglich, dass im Herbst einige Teams auf der Suche nach einem erfahrenen Spielmacher sind.

Dann könnten die Falcons ihren teuren Backup vielleicht noch per Trade von der Gehaltsliste bekommen. "Captain Kirk" große Wertschätzung zukommen zu lassen, könnte also auch Teil einer Verhandlungsstrategie sein.