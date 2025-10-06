NFL: Auf Amon-Ra St. Brown ist Verlass - so lief es für die Deutschen in Week 5

In Week 5 hielt Amon-Ra St. Brown die deutsche Fahne in der NFL hoch. Zwei deutsche Stars mussten am Wochenende aussetzen. Von Andreas Reiners Amon-Ra St. Brown träumt weiter vom Super Bowl. Denn die Detroit Lions sind aktuell nicht aufzuhalten, in Week 5 der NFL gab es mal wieder einen Sieg. Es war der vierte in Folge. Und damit das nächste sportliche Ausrufezeichen. Aus deutscher Sicht sorgte der Wide Receiver mal wieder für das Highlight. Denn bei zwei anderen deutschen Akteuren sah es am Wochenende verletzungsbedingt mau aus. ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 5.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) Für Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions läuft es in der NFL derzeit wie geschmiert. Bei den Cincinnati Bengals fuhren die Lions den vierten Sieg in Serie ein, die Auftaktpleite bei den Green Bay Packers scheint komplett vergessen. Bei den Bengals gab es einen 37:24-Erfolg. St. Brown kam zwar auf starke 100 Yards, konnte aber zum zweiten Mal in dieser Spielzeit keinen eigenen Touchdown verbuchen. Was ihm angesichts des aktuellen Erfolgs der Mannschaft sogar relativ egal sein dürfte. Die Lions und St. Brown sind auf Playoff-Kurs.

Brandon Coleman (Washington Commanders) Für Brandon Coleman gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Die Washington Commanders konnten ihr drittes Saisonspiel gewinnen. Bei den Los Angeles Chargers gelang ein 27:10. Die schlechte Nachricht: Bereits zum dritten Mal in Folge wurde der deutsche Left Guard von den Verantwortlichen der Washington Commanders als "Inactive" gelistet. Seit Week 2 hat der 24-Jährige also nicht mehr gespielt.

Jakob Johnson (Houston Texans) Ähnlich sieht es bei Jakob Johnson aus. Die Texans feierten einen deutlichen 44:10-Erfolg bei den Baltimore Ravens. Sie demütigten die Hausherren geradezu und fuhren ihren zweiten Saisonsieg ein.

Johnson fehlte allerdings wie schon in der Woche zuvor. Der Fullback, der es über das Practice Squad in den festen Kader schaffte, steht weiterhin auf der "Injured-Reserve"-Liste. Womit er mindestens vier Spiele ausfällt. Zwei sind nun rum. Wie lange er genau ausfallen wird, ist aber offen.

