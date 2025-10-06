DEUTSCHE IN DER NFL
NFL: Auf Amon-Ra St. Brown ist Verlass - so lief es für die Deutschen in Week 5
- Veröffentlicht: 06.10.2025
- 21:32 Uhr
- Andreas Reiners
In Week 5 hielt Amon-Ra St. Brown die deutsche Fahne in der NFL hoch. Zwei deutsche Stars mussten am Wochenende aussetzen.
Amon-Ra St. Brown träumt weiter vom Super Bowl. Denn die Detroit Lions sind aktuell nicht aufzuhalten, in Week 5 der NFL gab es mal wieder einen Sieg.
Es war der vierte in Folge. Und damit das nächste sportliche Ausrufezeichen.
Aus deutscher Sicht sorgte der Wide Receiver mal wieder für das Highlight. Denn bei zwei anderen deutschen Akteuren sah es am Wochenende verletzungsbedingt mau aus.
ran hat den Überblick über die Leistung der Deutschen in Week 5.
Das Wichtigste in Kürze
Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)
Für Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions läuft es in der NFL derzeit wie geschmiert. Bei den Cincinnati Bengals fuhren die Lions den vierten Sieg in Serie ein, die Auftaktpleite bei den Green Bay Packers scheint komplett vergessen. Bei den Bengals gab es einen 37:24-Erfolg.
St. Brown kam zwar auf starke 100 Yards, konnte aber zum zweiten Mal in dieser Spielzeit keinen eigenen Touchdown verbuchen.
Was ihm angesichts des aktuellen Erfolgs der Mannschaft sogar relativ egal sein dürfte. Die Lions und St. Brown sind auf Playoff-Kurs.
Externer Inhalt
Brandon Coleman (Washington Commanders)
Für Brandon Coleman gab es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute zuerst: Die Washington Commanders konnten ihr drittes Saisonspiel gewinnen. Bei den Los Angeles Chargers gelang ein 27:10.
Die schlechte Nachricht: Bereits zum dritten Mal in Folge wurde der deutsche Left Guard von den Verantwortlichen der Washington Commanders als "Inactive" gelistet. Seit Week 2 hat der 24-Jährige also nicht mehr gespielt.
Jakob Johnson (Houston Texans)
Ähnlich sieht es bei Jakob Johnson aus. Die Texans feierten einen deutlichen 44:10-Erfolg bei den Baltimore Ravens. Sie demütigten die Hausherren geradezu und fuhren ihren zweiten Saisonsieg ein.
NFL: Quarterback-Situationen der Teams - Browning-Desaster: Bengals ziehen Quarterback-Wechsel in Betracht
Die Quarterback-Situationen der NFL-Teams
Die Quarterback-Situationen in der NFL verändern sich stetig, so auch während der Regular Season. Welche Spielmacher stehen wo unter Vertrag? Wer ist Starter, wer muss sich vorerst mit der Backup-Rolle begnügen? ran zeigt die Lage aller 32 Teams. (Stand: 6. Oktober 2025)
Cincinnati Bengals
Nachdem Jake Browning bei der 24:37-Niederlage gegen die Detroit Lions drei Interceptions warf, zieht Head Coach Zac Taylor einen QB-Wechsel in Betracht. "Ich werde nicht davor zurückschrecken, denn das ist eine sehr angebrachte Frage nach der Anzahl der Ballverluste", sagte er und kündigte an, "sich das gesamte Personal anzuschauen". Die Alternative wäre Brett Rypien, der die Erfahrung aus zehn NFL-Spielen (4 x Starter) mitbringt.
• Starter: Jake Browning (im Bild)
• Backup: Brett Rypien
• Practice Squad: Sean Clifford, Mike White
• Verletzt: Joe Burrow
Arizona Cardinals
• Starter: Kyler Murray (im Bild)
• Backup: Jacoby Brissett
• Practice Squad: Kedon Slovis
Atlanta Falcons
• Starter: Michael Penix Jr. (im Bild)
• Backup: Kirk Cousins
• Practice Squad: Easton Stick
Baltimore Ravens
• Starter: Cooper Rush
• Practice Squad: Tyler Huntley
• Verletzt: Lamar Jackson (Bild)
Buffalo Bills
• Starter: Josh Allen (im Bild)
• Backup: Mitch Trubisky
• Practice Squad: Shane Buechele
Carolina Panthers
• Starter: Bryce Young (im Bild)
• Backup: Andy Dalton
• Practice Squad: Hendon Hooker
Chicago Bears
• Starter: Caleb Williams (im Bild)
• Backups: Case Keenum, Tyson Bagent
Cleveland Browns
• Starter: Dillon Gabriel (Rookie, im Bild)
• Backups: Joe Flacco, Shedeur Sanders (Rookie)
• Practice Squad: Bailey Zappe
• Verletzt: Deshaun Watson
Dallas Cowboys
• Starter: Dak Prescott (im Bild)
• Backup: Joe Milton III
• Practice Squad: Will Grier
Denver Broncos
• Starter: Bo Nix (im Bild)
• Backups: Jarrett Stidham, Sam Ehlinger
Detroit Lions
• Starter: Jared Goff (im Bild)
• Backup: Kyle Allen
• Practice Squad: C.J. Beathard
Green Bay Packers
• Starter: Jordan Love (im Bild)
• Backup: Malik Willis
• Practice Squad: Clayton Tune
Houston Texans
• Starter: C.J. Stroud (im Bild)
• Backups: Davis Mills, Graham Mertz (Rookie)
Indianapolis Colts
• Starter: Daniel Jones (im Bild)
• Backups: Anthony Richardson, Riley Leonard (Rookie)
Jacksonville Jaguars
• Starter: Trevor Lawrence (im Bild)
• Backup: Nick Mullens
• Practice Squad: Carter Bradley
Kansas City Chiefs
• Starter: Patrick Mahomes (im Bild)
• Backups: Gardner Minshew
• Practice Squad: Chris Oladokun
Las Vegas Raiders
• Starter: Geno Smith (im Bild)
• Backup: Kenny Pickett
• Practice Squad: Jeff Driskel, Cam Miller (Rookie)
• Verletzt: Aidan O'Connell
Los Angeles Chargers
• Starter: Justin Herbert (im Bild)
• Backup: Trey Lance
• Practice Squad: DJ Uiagalelei
Los Angeles Rams
• Starter: Matthew Stafford (im Bild)
• Backups: Jimmy Garoppolo, Stetson Bennett
Miami Dolphins
• Starter: Tua Tagovailoa (im Bild)
• Backups: Zach Wilson, Quinn Ewers (Rookie)
Minnesota Vikings
• Starter: Carson Wentz (im Bild)
• Backup: Desmond Ridder, Max Brosmer (Rookie)
• Verletzt: J.J. McCarthy
New England Patriots
• Starter: Drake Maye (im Bild)
• Backups: Joshua Dobbs, Tommy DeVito
New Orleans Saints
• Starter: Spencer Rattler (im Bild)
• Backup: Tyler Shough (Rookie)
• Practice Squad: Jake Haener
New York Giants
• Starter: Jaxson Dart (Rookie, im Bild)
• Backups: Russell Wilson, Jameis Winston
New York Jets
• Starter: Justin Field (im Bild)
• Backup: Tyrod Taylor
• Practice Squad: Brady Cook (Rookie)
Philadelphia Eagles
• Starter: Jalen Hurts (im Bild)
• Backups: Tanner McKee, Sam Howell
• Practice Squad: Kyle McCord (Rookie)
Pittsburgh Steelers
• Starter: Aaron Rodgers (im Bild)
• Backup: Mason Rudolph
• Practice Squad: Logan Woodside
• Verletzt: Will Howard (Rookie), Skylar Thompson
San Francisco 49ers
• Starter: Mac Jones
• Practice Squad: Adrian Martinez
• Verletzt: Brock Purdy (im Bild), Kurtis Rourke (Rookie)
Seattle Seahawks
• Starter: Sam Darnold (im Bild)
• Backups: Jalen Milroe (Rookie), Drew Lock
Tampa Bay Buccaneers
• Starter: Baker Mayfield (im Bild)
• Backup: Teddy Bridgewater
• Practice Squad: Connor Bazelak (Rookie)
Tennessee Titans
• Starter: Cam Ward (Rookie; im Bild)
• Backup: Brandon Allen
• Practice Squad: Trevor Siemian
• Verletzt: Will Levis
Washington Commanders
• Starter: Jayden Daniels (im Bild)
• Backups: Marcus Mariota, Josh Johnson
Johnson fehlte allerdings wie schon in der Woche zuvor. Der Fullback, der es über das Practice Squad in den festen Kader schaffte, steht weiterhin auf der "Injured-Reserve"-Liste. Womit er mindestens vier Spiele ausfällt. Zwei sind nun rum. Wie lange er genau ausfallen wird, ist aber offen.
Die Deutschen in den Practice Squads der NFL
Lenny Krieg: Nach einem starken Auftritt beim Combine unterschrieb Krieg im März einen Dreijahresvertrag bei den Atlanta Falcons. Am 26. August wurde er im Zuge der finalen Kaderkürzungen entlassen, einen Tag später jedoch wieder ins Practice Squad aufgenommen.
Nach der Entlassung von Kicker-Routinier Younghoe Koo wurde allerdings nicht der Deutsche zum Nachfolger berufen, sondern Parker Romo.
Nach einer starken Leistung in Woche zwei enttäuschte dieser aber beim 0:30-Desaster gegen die Carolina Panthers und verschoss gleich im ersten Viertel zwei Field Goals.
Noch gibt es aber keine Anzeichen, dass auch Romo seine Sachen packen muss. Vielleicht öffnet sich für Krieg aber nochmal die Chance, trotzdem in den 53-Mann-Kader berufen zu werden.
Für die übrigen Deutschen gilt es weiterhin, in den Practice Squads alles zu geben und sich für einen Platz im 53-Mann-Kader zu empfehlen. Das betrifft Tight End Maximilian Mang (Indianapolis Colts), Linebacker Julius Welschof (Pittsburgh Steelers), Offensive Tackle Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Offensive Tackle Leander Wiegand (New York Jets) sowie Offensive Tackle Kilian Zierer (San Francisco 49ers).