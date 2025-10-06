NFL - Minnesota Vikings: Field Goal gegen die Cleveland Browns wird wohl von Kamerakabel verhindert

Anzeige

Amüsieren konnte sich darüber das Team aus Minneapolis in dem Moment aber nicht. Denn die Schiedsrichter hatten im Spiel nicht erkannt, dass der Ball vom Kabel abgelenkt wurde und deshalb nicht zwischen den Torstangen landete. Cardinals-Coach Gannon schlägt Demercado nach folgenschwerem Fumble Letztlich aber sollte diese Entscheidung keinen großen Einfluss auf das Endergebnis haben. Denn die Vikings erzielten später noch einen Touchdown und gewannen das Spiel mit 21:17.

