NFL - Minnesota Vikings: Field Goal gegen die Cleveland Browns wird wohl von Kamerakabel verhindert

Im Spiel der Vikings gegen die Browns kommt es zu einer kuriosen Szene. Offensichtlich verhindert ein Kamerakabel ein Field Goal. Größerer Ärger darüber bleibt der NFL aber erspart.
So etwas sieht man auch nicht alle Tage: Beim London Game der Cleveland Browns gegen die Minnesota Vikings hat ein Kabel der Stadion-Kamera augenscheinlich ein Field Goal der Vikings verhindert.
Das jedenfalls ist in mehreren Videos zu erkennen, die bei Social Media viral gingen.
Demnach änderte sich die Flugkurve des von Vikings-Kicker Will Reichard aus 51 Yards getretenen Balles kurz vor den Torstangen.
Amüsieren konnte sich darüber das Team aus Minneapolis in dem Moment aber nicht. Denn die Schiedsrichter hatten im Spiel nicht erkannt, dass der Ball vom Kabel abgelenkt wurde und deshalb nicht zwischen den Torstangen landete.
Letztlich aber sollte diese Entscheidung keinen großen Einfluss auf das Endergebnis haben. Denn die Vikings erzielten später noch einen Touchdown und gewannen das Spiel mit 21:17.
Field Goal der Vikings hätte wiederholt werden müssen
Hätte das verschossene Field Goal spielentscheidenden Charakter gehabt, wäre das für die NFL wohl zu einem größeren Problem geworden.
Denn in den Regeln steht: "Trifft ein Ball im Spiel eine Videotafel, einen Führungsdraht, eine Skycam oder einen anderen Gegenstand, wird das Down wiederholt." In dem Fall hätte also der Field-Goal-Versuch wiederholt werden müssen.
Nach Informationen von "Pro Football Talk" sei von der NFL entschieden worden, dass nicht klar zu erkennen gewesen sei, dass der Ball das Kabel touchiert habe.