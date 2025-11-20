NFL
NFL: Baker Mayfield und die Los Angeles Rams - der Wendepunkt seiner Karriere
- Veröffentlicht: 20.11.2025
- 21:55 Uhr
- Andreas Reiners
Baker Mayfields Karriere verlief lange nicht linear, sondern rumpelnd. Ein Team hat aber für den Wendepunkt in seiner Laufbahn gesorgt.
Baker Mayfield hat die meisten Zweifler überzeugt. Die Kritiker, die ihn für einen maßlos überschätzten Nummer-eins-Pick hielten. Inzwischen ist er der unumstrittene Anführer der Tampa Bay Buccaneers.
Es brauchte aber einige Rückschläge, bis er nach dem NFL Draft 2018 und seiner Zeit bei den Cleveland Browns an diesem Punkt angelangt ist. Eine glückliche Fügung hat ihm entscheidend dabei geholfen: der Wechsel zu den Los Angeles Rams.
Fünf Spiele absolvierte er für die Rams 2022. Danach ging er zu den Tampa Bay Buccaneers und entwickelte sich zu einem Franchise-Quarterback.
"Diese Zeit war ein Wendepunkt für meine Karriere und meinen gesamten Weg", sagte Mayfield vor dem Wiedersehen mit den Rams im Sunday Night Game von Week 12. "Ich habe euch oft erzählt, dass mir diese Phase geholfen hat, den Spaß am Football wiederzufinden – diese Freude. Und einfach die Möglichkeit, von den Jungs zu lernen."
NFL - Mayfield: "Ein ganz entscheidender Abschnitt in meiner Karriere"
Das Team um Head Coach Sean McVay habe ihm geholfen, herauszufinden, in welcher Art von Offense er wirklich spielen wolle und welche Verantwortung damit verbunden sei. "Das war ein ganz entscheidender Abschnitt in meiner Karriere, für den ich immer dankbar sein werde. Und es wird Spaß machen, zurückzukehren und bekannte Gesichter zu sehen", sagte Mayfield.
Lobende Worte fand Mayfield auch seinen Quarterback-Kollegen Matthew Stafford, der damals verletzt war. Beide haben sich trotzdem ausgetauscht.
"Ich habe noch mehr Respekt vor ihm gewonnen – was Kommunikation angeht, wie er bestimmte Routen oder Schemes ausgeführt haben wollte", sagte Mayfield. "Wenn du auf diesem Level bist – oder in diesem Stadium deiner Karriere – führst du im Grunde das Schiff. Ich hatte vorher schon großen Respekt vor ihm, aber ihn dann in Person zu sehen, wie detailverliebt er wirklich ist, das war beeindruckend."