NFL: Baker Mayfield und die Los Angeles Rams - der Wendepunkt seiner Karriere

Baker Mayfields Karriere verlief lange nicht linear, sondern rumpelnd. Ein Team hat aber für den Wendepunkt in seiner Laufbahn gesorgt.

Baker Mayfield hat die meisten Zweifler überzeugt. Die Kritiker, die ihn für einen maßlos überschätzten Nummer-eins-Pick hielten. Inzwischen ist er der unumstrittene Anführer der Tampa Bay Buccaneers.

Es brauchte aber einige Rückschläge, bis er nach dem NFL Draft 2018 und seiner Zeit bei den Cleveland Browns an diesem Punkt angelangt ist. Eine glückliche Fügung hat ihm entscheidend dabei geholfen: der Wechsel zu den Los Angeles Rams.

Fünf Spiele absolvierte er für die Rams 2022. Danach ging er zu den Tampa Bay Buccaneers und entwickelte sich zu einem Franchise-Quarterback.

"Diese Zeit war ein Wendepunkt für meine Karriere und meinen gesamten Weg", sagte Mayfield vor dem Wiedersehen mit den Rams im Sunday Night Game von Week 12. "Ich habe euch oft erzählt, dass mir diese Phase geholfen hat, den Spaß am Football wiederzufinden – diese Freude. Und einfach die Möglichkeit, von den Jungs zu lernen."