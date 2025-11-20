NFL: Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens und Co.: Welches 5-5-Team schafft es in die Playoffs?

Die Kansas City Chiefs, die Baltimore Ravens und die Houston Texans stehen nach elf Spieltagen bei fünf Siegen und fünf Niederlagen. Welches dieser Teams darf sich realistische Hoffnungen auf die Playoffs machen? von Julian Erbs Einige Teams können sich in diesem Jahr so gut wie sicher sein, dass sie in den Playoffs dabei sein werden, etwa die Denver Broncos oder die New England Patriots. Bei anderen geht es hingegen fast nur noch darum, sich einen möglichst hohen Draftpick zu sichern, wie bei den Tennessee Titans oder den New York Giants. Ausnahmen bilden unter anderem drei Teams, bei denen noch völlig offen ist, in welche Richtung es geht. Sowohl die Baltimore Ravens und die Houston Texans als auch die Kansas City Chiefs stehen nach zehn absolvierten Partien bei fünf Siegen und fünf Niederlagen.

ran nimmt die Situation der einzelnen Teams genauer unter die Lupe. Wer darf sich realistische Chancen auf die Playoffs machen, wer sollte die Saison abhaken?

Lamar Jackson bleibt der entscheidende Faktor Für Baltimore sind die Divisionsduelle gegen die Bengals und die Steelers entscheidend, da sie sich über die eigene Division die besten Chancen auf die Playoffs sichern können. Dafür muss vor allem Lamar Jackson wieder an die Form vor seiner Verletzung anknüpfen. In seinen vier Spielen seit seiner Rückkehr haben sie zwar bisher alle gewonnen. Jackson kommt dabei jedoch im Durchschnitt nur auf 207 Scrimmage Yards und insgesamt sechs Touchdowns, davon vier gegen die Dolphins, bei drei Interceptions. Vor seiner Verletzung im Spiel gegen die Chiefs erzielte er durchschnittlich 280 Scrimmage Yards, darunter neun Touchdowns, und blieb ohne Interceptions. Dennoch verlor das Team zwei der drei Spiele, da die Defensive ihn größtenteils im Stich ließ.

Sollte Jackson wieder an diese Form anknüpfen und die Defensive das Niveau der letzten vier Spiele halten, in denen man nicht mehr als 19 Punkte zuließ, ist ein Playoff-Run durchaus möglich. Gewinnt Baltimore jedoch die AFC North-Division nicht, wird es ein schwieriges Unterfangen. ran-Analyse: 50:50-Chance, ob die Ravens dieses Jahr die Playoffs erreichen.

Houston Texans Nachdem die Texans mit drei Niederlagen in die Saison gestartet waren, hatten viele Experten die Saison bereits als abgeschrieben angesehen. Dann folgten überzeugende Siege gegen die Ravens und sogar ein Shutout gegen die Titans und plötzlich waren sie wieder im Rennen. Nach ihrer Bye Week in Woche 6 setzte sich das Auf und Ab fort, was in Woche 9 in einer Niederlage gegen die Denver Broncos endete, bei der zudem Starting Quarterback C.J. Stroud aufgrund einer Gehirnerschütterung ausfiel. Stroud, der auch in dieser Saison nicht an seine starke Rookie-Saison 2023 anknüpfen konnte, wurde anschließend von Davis Mills ersetzt.

Mills führte die Texans in Woche 10 zu einem unglaublichen Comeback im letzten Viertel gegen die Jacksonville Jaguars und konnte sich auch in der vergangenen Woche gegen die Titans durchaus empfehlen. Houston trifft in dieser Saison noch zweimal auf die Indianapolis Colts und jeweils einmal auf Buffalo, die Chiefs, die Arizona Cardinals, die Las Vegas Raiders und die Los Angeles Chargers.

Zu hartes Restprogramm für Houston? Von den verbleibenden Spielen bestreiten die Texans fünf als Underdog. Nur gegen die Raiders und die Cardinals kann man von einer Favoritenrolle sprechen. Gegen die Bills wird Stroud definitiv ausfallen, und selbst wenn er in Woche 13 zurückkehrt, wird er nicht denselben Effekt wie Jackson bei den Ravens haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Houston als Divisionssieger in die Playoffs einzieht, ist sehr gering. Dafür sind die Colts in dieser Saison einfach zu stark, und selbst die Jaguars liegen aktuell noch vor den Texans. Entsprechend müssten sie so viele Siege wie möglich holen, was angesichts des Restprogramms wahrscheinlich eine zu große Herausforderung darstellt. Zudem fehlt Houston in dieser Saison auf der Quarterback-, Running-Back- und Wide-Receiver-Position ein Playmaker wie Patrick Mahomes bei den Chiefs oder Lamar Jackson bei den Ravens. Da reicht auch die starke Defense nicht. ran-Analyse: Nein, die Houston Texans haben dieses Jahr keine Chance auf die Playoffs.

Kansas City Chiefs Die Chiefs sind wahrscheinlich das Team, mit dem vor der Saison kaum jemand gerechnet hätte, dass es nach zehn Spielen die AFC oder zumindest die eigene Division, die AFC West, nicht anführt. Jetzt sieht die Lage jedoch ganz anders aus. Zu Beginn der Saison gab es die Auftaktniederlage gegen die Chargers in Sao Paulo, gefolgt von weiteren Niederlagen gegen die Philadelphia Eagles und die Jaguars. Kleine Lichtblicke gab es bei den Siegen gegen die Giants und die Ravens. NFL - Cam Skattebo reagiert auf Kritik nach WWE-Auftritt: "Folgt mir einfach nicht mehr"

Ab Woche 6 wurden erstmals in dieser Saison drei Spiele in Folge gewonnen, sodass viele Experten davon ausgingen, dass die Chiefs wieder in die Spur gefunden hätten. Doch dann folgten erneut zwei Pleiten. Das Restprogramm der Chiefs ist kein Spaziergang: Kansas trifft in dieser Saison noch auf Indianapolis, auf die Dallas Cowboys, auf Houston, die Chargers, die Titans, Denver und die die Las Vegas Raiders.

