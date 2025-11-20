Eigentlich haben die Cincinnati Bengals die Rückkehr von Joe Burrow erst in Woche 13 angepeilt. Nun könnte es jedoch früher dazu kommen, Burrow nahm voll am Training teil. Head Coach Zac Taylor tritt jedoch auf die Bremse. Gute Nachrichten für die Fans der Cincinnati Bengals: Quarterback Joe Burrow hat erstmals seit seiner Zehenverletzung (Turf Toe) am 14. September wieder voll am Training teilgenommen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Verletzung, die eine Operation erforderte, hatte den Quarterback zu einer sieben Spiele langen Pause gezwungen. Nun könnte eine Rückkehr in greifbarer Nähe sein, doch ob er bereits am Sonntag gegen die New England Patriots starten wird, bleibt offen.

Anzeige

Anzeige

Joe Burrow erstmals seit Verletzung voll im Training Burrow absolvierte in der jüngsten Trainingseinheit zum ersten Mal wieder 11-gegen-11-Übungen und befindet sich derzeit in einem 21-tägigen Fenster, in dem er trainieren darf, ohne auf dem aktiven Roster zu stehen. Der 26-Jährige hatte Thanksgiving als potenzielles Rückkehrdatum ins Auge gefasst, betonte jedoch, dass die aktuelle Team-Bilanz eine Rolle spielen könnte. Die Bengals stehen bei 3-7, haben sieben der letzten acht Spiele verloren, darunter die letzten drei. Head Coach Zac Taylor wollte sich nicht auf Spekulationen einlassen: "Bis wir ein paar Trainingseinheiten hinter uns haben, gibt es keinen Grund, darüber zu spekulieren", sagte er. Burrow sei motiviert zu spielen, aber der Fortschritt in der Rehabilitation werde entscheidend sein.

Anzeige

Anzeige

Cincinnati Bengals: Joe Flaccos letztes Spiel? In der Zwischenzeit hat Joe Flacco, der in den letzten fünf Spielen als Starter fungierte, mit einer verstauchten rechten Schulter zu kämpfen und war im Training nur eingeschränkt dabei. Flacco, der vor Kurzem zu den Bengals gewechselt war, zeigte solide Leistungen: 63,4 Prozent Passgenauigkeit, 1.453 Yards, zwölf Touchdowns und nur drei Interceptions.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

NFL Power Ranking vor Week 12: Broncos überholen Chiefs, Seahawks fallen 1 / 33 © ZUMA Press Wire NFL Power Ranking vor Week 12

Nach elf Wochen ist das Bild in der NFL relativ klar. Super-Bowl-Favoriten kristallisieren sich heraus. Und auch der Kampf um den Nummer-1-Pick nimmt langsam Formen an. Wie ist die aktuelle Gemengelage? ran präsentiert das Power Ranking vor dem 12. Spieltag. © Imagn Images Platz 32: Tennessee Titans (Vorwoche: 32)

Die Titans (oder zumindest ihre Defense) haben sich im Divisionsduell gegen die Houston Texanss gar nicht mal schlecht geschlagen. Am Ende unterlag das Team aus Nashville 13:16. Neben der Pleite verlor man aber auch noch Wide Receiver Calvin Ridley für den Rest der Saison. Das schwächste Team der Liga wird also noch schwächer. © 2025 Getty Images Platz 31: Las Vegas Raiders (Vorwoche: 31)

Mit 16:33 gingen die Raiders gegen die Dallas Cowboys unter. Das Laufspiel verdient den Namen nicht. Erstrunden-Pick Ashton Jeanty ist hinter dieser Offensive Line komplett verschwendet. Quarterback Geno Smith hat nach zehn Spielen bereits 13 Interceptions und bis auf Tight End Brock Bowers gibt es wenig Licht in Las Vegas. Pete Carroll zum Head Coach zu machen, war ein Fehler. Seine Ideen funktionieren nicht (mehr). © Inpho Photography Platz 30: New York Jets (Vorwoche: 29)

Alle Jahre wieder. Die Jets benchen ihren Starting Quarterback, dem sie im Sommer viel garantiertes Geld bezahlt haben und versuchen es mit dem Backup. Weder Justin Fields noch Tyrod Taylor sind das Problem. Gegen die New England Patriots setzte es beim 14:27 eine Lehrstunde. Die Defense generiert trotz des defensiv denkenden Head Coaches Aaron Glenn keine Turnover. Die Jets sind insgesamt viel zu harmlos. © ZUMA Press Wire Platz 29: New York Giants (Vorwoche: 28)

Unter Interimstrainer Mike Kafka sah es trotz vieler Ausfälle gegen die Green Bay Packers gar nicht so schlecht aus. Die 20:27-Niederlage hätte auch anders herum ausgehen können, wenn nicht jetzt auch die Defense der Giants weiterhin so chaotisch agieren würde. Die Franchise steht bei einer Bilanz von 2-9. Obwohl sie tolle Draft-Picks hatten und den kompletten QB-Raum ummodelten. Es droht der nächste Rebuild. © IMAGO/IPS Platz 28: Cleveland Browns (Vorwoche: 30)

Myles Garrett and Friends. Die Defense ist eine der besten Units der Liga. Garrett rasiert Woche für Woche O-Liner und Quarterbacks. Der Defensive End ist Favorit für den Defensive Player of the Year, während Linebacker Carson Schwesinger sogar bei den Buchmachern weit vorne für den Defensive Rookie of the Year gehandelt wird. Aber die eigene Offense kriegt nichts hin. Weder unter Dillon Gabriel, noch unter Shedeur Sanders. Wenn sie offensiv zumindest das Minimum erreichen würden, hätten sie deutlich mehr Siege vrzuweisen. Gegen die Baltimore Ravens gab es eine 16:23-Pleite. © ZUMA Press Wire Platz 27: New Orleans Saints (Vorwoche: 27)

Tyler Shough glückte in seinem zweiten Start sein erster NFL-Sieg. Das Team kommt jetzt aus einer Bye Week. Unter normalen Umständen sind die Saints eines der schwächsten Teams der Liga. Aktuell erleben sie ein kleines hoch, auch aufgrund der Misswirtschaft der anderen. © Imagn Images Platz 26: Washington Commanders (Vorwoche: 26)

Sechs Spiele in Folge verloren. Jetzt 13:16 nach Overtime gegen ebenfalls schwächelnde Miami Dolphins. Head Coach Dan Quinn hat viele Fehlentscheidungen getroffen und das Team hat viele Verletzte. Von einem Team, welches vergangene Saison im Championship Game stand, zu einem 3-8-Team. Statt des nächsten Schrittes kam der Absturz. Die Commanders wirken müde. Und als hätten sie sich für diese Saison aufgegeben. © Imagn Images Platz 25: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 25)

Mach' den Laden für dieses Jahr zu. Das Front Office wollte in der Offseason nicht hören und sie haben mit weit offenen Augen die Firma an die Wand manövriert. Die Defense ist wie zu erwarten zahnlos. Die Offense gefrustet, das Laufspiel nicht da und der Star-QB verletzt. Jetzt spucken auch noch die Stars wie Ja'Marr Chase ihre Gegenspieler aus Frust an und fehlen gesperrt. 12:34-Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers. Ein Wunder, dass sie noch in den Top 25 sind. © Imagn Images Platz 24: Atlanta Falcons (Vorwoche: 18)

3-7. Mit diesem Roster. 27:30 nach Overtime gegen die Carolina Panthers verloren. Zum zweiten Mal gegen das Team. Nicht mal mehr die Defense und der Pass Rush zünden unter Head Coach Raheem Morris. Gegen die Unit sah Panthers-QB Bryce Young fast schon aus wie Prime Tom Brady. Es war die fünfte Pleite in Folge. Receiver Drake London verletzt. Für Michael Penix Jr. ist die Saison aufgrund einer Kreuzband-OP vorzeitig beendet. Obwohl sie einen Erstrunden-Pick opferten und einen 180-Millionen-Ersatzmann mit Kirk Cousins haben, befinden sich die Falcons in der QB-Hölle und sind im freien Fall unter Pilot Morris. © Imagn Images Platz 23: Arizona Cardinals (Vorwoche: 21)

22:41-Klatsche gegen angeschlagene San Francisco 49ers. Uff. Sieben Spiele aus den vergangenen acht gingen verloren. Es muss alles auf den Prüfstand gestellt werden. General Manager Monti Ossenfort war vor der Saison zuversichtlich. Sah sein Team - auch offensiv - gewappnet. Mit einem Record von 3-7 muss man konsultieren: eine herbe Fehleinschätzung. © ZUMA Wire Platz 22: Miami Dolphins (Vorwoche: 24)

Die Bills geputzt, die Commanders in Madrid 16:13 in der Overtime niedergerungen. Die Dolphins spielen nicht schön, aber mittlerweile diszipliniert. Sie vertrauen ihrem Laufspiel in Form von Running Back De'Von Achane und lassen in der Defense weniger zu. Dennoch hat kein QB in dieser Saison mehr Interceptions als Tua Tagovailoa (13). Coach Mike McDaniel kämpft immer noch um seinen Trainerposten für die Zukunft. © ZUMA Wire Platz 21: Minnesota Vikings (Vorwoche: Platz 19)

Die Frustration ist allen anzusehen. 17:19 gegen die Chicago Bears verloren, obwohl die Defense ordentlich war. Offensiv hat J.J. McCarthy über weite Strecken wieder viel vermissen lassen. 22,1 Prozent seiner Pässe sind "off-target". Also deutlich zu unpräzise. Das ist der zweitschlechteste Wert aller QBs, die in dieser Spielzeit einen Ball werfen durften. Und das waren bisher ganze 47 Spieler. Superstar-Receiver Justin Jefferson ist sichtlich angefressen, spielt in dieser Saison kaum eine Rolle. Mit Sam Darnold hat man vergangene Saison noch 14 Spiele gewonnen. Jetzt steht man 4-6 mit "Wunderkind" McCarthy. © 2025 Getty Images Platz 20: Dallas Cowboys (Vorwoche: 23)

33:16 gegen die Raiders gewonnen. Die Cowboys wirkten reanimiert. Die Deadline-Neuzugänge Logan Wilson und Quinnen Williams beleben die Defense. Offensiv waren sie frisch. Receiver George Pickens läuft Edelpassempfänger CeeDee Lamb weiter den Rang ab und QB Dak Prescott war im Modus. Allerdings: Es war eben nur gegen die Raiders. Mit 4-5-1 sind die Playoffs noch machbar. © 2024 Getty Images Platz 19: Carolina Panthers (Vorwoche: 18)

Auf einmal kann er es wieder. Bryce Young erzielte mit 466 Passing Yards einen Franchise-Rekord und führte das Team zum Sieg über den Rivalen aus Atlanta. Immer wenn man glaubt, man müsse von Young wegkommen, brilliert er. Sie sind in der Division knapp hinter den Tampa Bay Buccaneers und einen guten Run davon entfernt komplett zu überraschen. Dennoch trauen wir dem Braten noch nicht ganz und sehen andere Teams verheißungsvoller. © ZUMA Press Wire Platz 18: Houston Texans (Vorwoche: 14)

Trotz eines Sieges müssen wir die Texans wieder runterziehen. In der Vorwoche schrieben wir von einer möglichen "Überreaktion" und das Spiel gegen schwache Tennessee Titans bestätigt dies. Ja, die Defense ist die vielleicht beste der Liga und das kann sie noch weit tragen. Aber die Offense - unter Quarterback C.J. Stroud oder Backup Davis Mills - ist erschreckend harmlos. Mit Ach und Krach wurde 16:13 gewonnen. Die Texans haben zwar zwei Spiele in Folge gewonnen, aber die anderen Mannschaften im Mittelfeld wirken konstanter. © IMAGO/Imagn Images Platz 17: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 17)

Die Bengals waren beim 34:12-Erfolg kein Gegner und die Defense kann groß aufspielen. Die Offense macht Sorgen. Aaron Rodgers ist angeschlagen und fraglich für das kommende Spiel gegen die Chicago Bears. Mason Rudolph als Backup-QB dahinter verbreitet weder Angst noch Schrecken. Es wirkt wie eine typische Saison von Coach Mike Tomlin, die mit einem ausgeglichenen oder leicht positiven Record enden wird. © Imagn Images Platz 16: Tampa Bay Buccaneers (Vorwoche: 15)

Eigentlich sind die Bucs ein Team, was in die Top 10 muss. Aber sie haben zwei Spiele in Folge verloren, wenn auch gegen gute Gegner. 32:44 gegen die Buffalo Bills und Superman Josh Allen. Die verletzten Spieler tun weiter weh, aber sie haben noch genug Talent, um die Kehrtwende zu schaffen. Noch führen sie die Division mit 6-4 an. © Icon Sportswire Platz 15: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 20)

35:6 gegen die Chargers. Die Jaguars setzen ein Statement durch eine brachiale Defense. Head Coach Liam Coen entwickelte trotz diverser Ausfälle - vor allem in der Offense - einen guten Gameplan. Nachdem Erstrunden-Pick Travis Hunter sich so schwer verletzte, dass er für diese Saison raus ist, kommt es umso mehr auf Receiver Brian Thomas Jr. an. Und natürlich QB Trevor Lawrence. Mit einer Bilanz von 6-4 ist die Postseason in Reichweite. © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE Platz 14: Kansas City Chiefs (Vorwoche: 10)

Der Divisionstitel scheint nach der 19:22-Niederlage gegen die Denver Broncos bereits futsch. Von "Wachablösung" bis "Ende einer Dynastie" ist zu reden. So weit muss es nicht gehen, aber nach zwei Niederlagen in Folge reicht es nicht mehr für die Top 10. Der Record von 5-5 ist "unterwältigend". Die Chiefs verlieren jedes knappe Spiel, stehen bei "One-Score-Games" 0-5. Verkehrte Welt im Vergleich zur Vorsaison. Aber sie sind der Bryce Young der Teams. Immer, wenn man sie abwinkt, kommen sie doppelt zurück. Wir sind gespannt. © USA TODAY Network Platz 13: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 5)

Die Chargers haben zahlreiche Verletzungen in der Offensive Line und stellen so eine der schwächsten Beschützer-Gruppen der NFL. Playmaker Justin Herbert bügelt das meistens aus, kam jetzt aber auch an seine Grenzen. Gegen die Jaguars wurden die Chargers hergespielt. Die O-Line war extrem löchrig. Es gab kein Laufspiel und Herbert kam nur 18-mal dazu den Ball zu werfen. Die Defense hatte dadurch kaum Pausen. Wenn sie ihren QB nicht besser beschützt bekommen, wird aus ihrem 7-4-Record schnell ein negativer. © Imagn Images Platz 12: Baltimore Ravens (Vorwoche: 8)

Lamar Jackson ist nicht bei hundert Prozent, das sieht man. Gegen die Cleveland Browns mühte man sich zu einem 23:16-Erfolg. Es war alles andere als überzeugend. Die Defense spielt besser als noch zu Saisonbeginn, ist aber immer noch anfällig. Sie haben vier Spiele in Folge gewonnen, aber gegen meist schwache Teams. Die nächsten Gegner sind auch machbar und die Playoffs sind bei einem 5-5-Record noch möglich. Dennoch darf man sich nicht allzu sehr blenden lassen. © Getty Platz 11: Detroit Lions (Vorwoche: 6)

Wir setzen ein Alarmsignal. Die Lions gehören insgesamt zu den besten Teams der Liga. Aber sie stehen nur 6-4. Zu viele Spiele werden hergeschenkt. Coach Dan Campbell hat das Playcalling übernommen. Das ging gegen die Commanders auf, gegen die Philadelphia Eagles bei 9:16 jedoch gar nicht. Es muss ein gesundes Risiko geben. Jedes 4th Down ausspielen und keine Field Goals versuchen, wird dich nicht in den Super Bowl bringen. Die Lions haben viel Talent und können jeden schlagen, dürfen aber nicht die Balance verlieren. © Imagn Images Platz 10: San Francisco 49ers (Vorwoche: 16)

Mal im Ernst. Wie machen die das? Es fallen jede Woche Spieler aus, wichtige Leistungsträger, und trotzdem holen die Niners ihre Siege. Jetzt ist Quarterback Brock Purdy zurück und lässt die Mac Jones-Rufe verstummen. Jones war ein perfekter Backup, aber Purdy setzt nochmal einen drauf. Die Connection zu Tight End George Kittle ist besonders. 41:22 wurden die Cardinals demoliert. Mit 7-4 ist man in der NFC West in Lauerstellung. Die 49ers fliegen unterm dem Radar. © ZUMA Press Wire Platz 9: Chicago Bears (Vorwoche: 13)

Die Bears haben Baustellen. Mal defensiv, mal auch offensiv. Aber: Sie können unter Druck. Immer wenn es in die spielentscheidende Phase geht, sind sie da und Head Coach Ben Johnson hat Ideen, um Probleme zu lösen. Ein gutes Erfolgsrezept. Gegen die Vikings setzte es so einen 19:17-Sieg. Nicht schön, aber der dritte in Folge. Man steht bei 7-3! Nicht schlecht für das erste Jahr als Head Coach. Die Bears sind dennoch das einzige Team mit einer negativen Punktedifferenz (-6) unter den 15 besten NFL-Teams nach Record. © Getty Images Platz 8: Green Bay Packers (Vorwoche: 11)

Neben dem Downfall der Falcons die verbleibende Wundertüte der NFL. Die Packers können alles, aber auch nichts. Gegen die Giants wurde "irgendwie" 27:20 gewonnen. Green Bay steht bei 6-3-1 und die Tagesform bestimmt, ob sie ein Top 10-Team sind, oder nicht. © ZUMA Press Wire Platz 7: Buffalo Bills (Vorwoche: 9)

44:32 gegen die Bucs. Aber das verdanken sie zum großen Teil - mal wieder - ihrem Quarterback. Josh Allen brilliert mit sechs (!) Touchdowns. Drei über den Lauf, drei über den Pass. Aber auch zwei Interceptions. Die Bills sind mit einem Allen in dieser Form in der Lage jeden Gegner zu schlagen. Lässt Allen nur fünf Prozent nach, sind sie nur noch ein gutes, aber kein sehr gutes Team mehr. Wie konstant kann Allen das Weltklasse-Niveau noch halten? Er braucht mehr Support. © Imagn Images Platz 6: Seattle Seahawks (Vorwoche: 3)

Die Siegesserie endete gegen die Los Angeles Rams. Dem Kryptonit von Sam Darnold. Vier Interceptions und eine knappe 19:21-Pleite. 14 Rams-Punkte entstanden direkt aus Turnovern. Wie in der Wild Card-Runde vergangenes Jahr kollabiert Darnold gegen das Team von Head Coach Sean McVay. Die Seahawks-Defense war aber wieder sehr stark. Es ist eine bittere Pleite innerhalb der Division, diese schmälert aber den guten Run vorher nicht. Zudem ist Darnold 2025 ansonsten einer der besten QBs der Liga. Krone richten, weiter machen. © ZUMA Press Wire Platz 5: Indianapolis Colts (Vorwoche: 4)

Die Colts hatten eine Bye Week und rutschen einen Platz nach untem. Mit 8-2 gehören sie aber nach wie vor zum Silbertablett der NFL. Die Punktedifferenz von +115 ist die beste der Liga. Kaum einer hätte das vor der Saison für möglich gehalten. Sie werden erfrischt aus der Pause kommen und die Top 3 in unserem Ranking in Angriff nehmen. © 2025 Getty Images Platz 4: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 7)

Howie Roseman hat es wieder getan. Der General Manager hat mit seinen Transactions die Eagles weiter verstärkt. Jaelen Phillips kam von den Dolphins und ist sofort ein Unterschiedsspieler. Der Linebacker hebt die Defense nochmal auf ein neues Niveau. Plötzlich scheint ein erneuter Super Bowl wieder möglich. Die Offense hat beim 16:9-Sieg gegen unangenehme Lions kein Fest abgebrannt, aber funktioniert. WR und Diva A.J. Brown war wieder involviert. Während sie in sämtlichen offensiven Statistiken zum letzten Drittel der Liga gehören, sind sie das beste Team in der Redzone! Das bestätigt die Conversion Rate von 75 Prozent. © Getty Platz 3: Denver Broncos (Vorwoche: 12)

Achter Sieg in Folge! Und damit der größte Sprung im Power Ranking. Die Broncos feiern einen verdienten 22:19-Sieg gegen die Chiefs. Die Offense um Bo Nix spielte dabei - endlich - souverän auf. Aber es ist nach wie vor vor allem die Defense, die beeindruckt. Denver gewinnt die knappen Spiele und wird im letzten Quarter zum besten Team der Liga. Passend zum Record: 9-2. © USA TODAY Network Platz 2: Los Angeles Rams (Vorwoche: 2)

Die Rams hätten gegen die Seahawks wohl den Kürzeren gezogen, wenn Darnold nicht so einen rabenschwarzen Tag erwischt hätte. Jedoch hat die Defense ihn auch in unangenehme Situationen gezwungen. Die einzige Schwachstelle, die sie vielleicht haben, ist das Special Team. Jedem Kick geht nervöses Flattern voraus. Das kann Spiele kosten. Ansonsten ist es ein Wahnsinn, was Head Coach Sean McVay aus der Truppe mit Anführer Matthew Stafford derzeit rausholt. Sie sind das beste NFC-Team. © Imagn Images Platz 1: New England Patriots (Vorwoche: 1)

Einfacher Spielplan hin oder her. Sie gewinnen. Dominant. Die O-Line hält, Drake Maye ballt, Tre'Veyon Henderson rennt. Die Defense tut weh. Es erinnert an eine Brady-Ära. Die Pats-Kids quasi. Coach Mike Vrabel als Mini-Belichick, Maye als Mini-Brady. Aber sie schreiben ihre eigene Geschichte. 9-2. Das beste AFC-Team (mit den Broncos). Acht Spiele in Folge gewonnen und es ist kein Ende abzusehen. Das bekamen auch die Jets zu spüren beim 27:14-Erfolg. Bitter: Defensive Tackle Milton Williams musste auf die IR-Liste. Er war bis dato einer der besten Verteidiger.