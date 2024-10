NFL: Baltimore Ravens gewinnen wilde Offensivschlacht - Schock für 49ers und Seahawks

Punkte ohne Ende gab es in der NFL am Sonntagabend. Den Vogel schossen die Baltimore Ravens und die Cincinnati Bengals ab. In der NFC West gab es einen doppelten Schocker. Von Chris Lugert

Anzeige

Anzeige

Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals 41:38 OT Was für eine Offensivschlacht in Cincinnati! Im Duell zwischen Joe Burrow und Lamar Jackson konnten die Fans im Stadion einen Touchdown nach dem anderen bewundern, am Ende einer ebenfalls ereignisreichen Verlängerung bejubelten die Ravens einen womöglich Saison-definierenden Sieg gegen einen großen AFC-Rivalen. Nach jeweils fünf Touchdowns auf beiden Seiten ging es mit 38:38 in die Overtime, in der sich die Ereignisse überschlugen. Die Ravens bekamen den Ball und legten einen vielversprechenden Drive hin, doch dann konnte Jackson einen Snap nicht greifen und fumbelte den Ball. Die Bengals kamen in Field-Goal-Reichweite, der Kick von Evan McPherson ging jedoch weit vorbei. Direkt daran anschließend zeigte Running Back Derrick Henry seine ganze Klasse und lief über 51 Yards fast in die Endzone, das anschließende kurze Field Goal zum Sieg war nur Formsache für Justin Tucker. Jackson und Burrow erwischten beide einen herausragenden Abend. Der Bengals-Quarterback warf für fünf Touchdowns und fast 400 Yards, Jackson sammelte vier Passing Touchdowns für 348 Yards. Schlussendlich war es jedoch eine Interception von Burrow, die den Ravens im letzten Viertel noch die Möglichkeit zum Ausgleich gab. Die Ravens stellten durch den Sieg ihre Bilanz auf drei Siege bei zwei Niederlagen. Die Bengals stehen bei 1-4 und müssen trotz einer über weite Strecken herausragenden Leistung ihrer Offensive mehr denn je um die Playoffs bangen.

Anzeige

Anzeige

Arizona Cardinals @ San Francisco 49ers 24:23 Schockierende Pleite für den Super-Bowl-Finalisten der Vorsaison! Die San Francisco 49ers verloren ihr NFC-West-Duell gegen die Arizona Cardinals mit 23:24 und vermissten dabei in der zweiten Halbzeit ihren Kicker schmerzlich. Jake Moody hatte sich im ersten Durchgang bei einem Tackling eine Knöchelverletzung zugezogen und konnte nicht mehr weiterspielen, was dazu führte, dass die 49ers anschließend in jedem Drive auf Touchdown gehen mussten. Das aber funktionierte quasi gar nicht. Dabei hatte San Francisco zur Halbzeit schon beinahe wie der sichere Sieger ausgesehen. Nach einem starken Start der Gäste, bei denen Quarterback Kyler Murray gleich den ersten Drive mit einem 50-Yards-Lauf in die Endzone krönte, drehte San Francisco auf. Eine scheinbar richtungsweisende Aktion gab es bereits gut sieben Minuten vor der Halbzeit. Die Cardinals versuchten ein Field Goal zum Ausgleich, dieses wurde aber geblockt und von den 49ers zum Touchdown zurückgetragen. Auch der nächste Drive endete für die Cardinals alles andere als erhofft. Murray warf eine Interception, die in einem Field Goal für die 49ers mündete. So ging es mit einem 10:23-Rückstand in die Halbzeit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das Wichtigste in Kürze NFL-Spielplan 2024

NFL-Tabellenstand

Doch im zweiten Durchgang fand die Offense der Gastgeber nicht mehr statt, Quarterback Brock Purdy warf zwei Interceptions, darunter jene im letzten Drive, die das Spiel beendete. Die Cardinals stellten durch den Sieg auf 2-3 und zogen durch das gewonnene Direktduell in der Division an den 49ers vorbei.

Carolina Panthers @ Chicago Bears 10:36 Caleb Williams ist endgültig in der NFL angekommen! Nach einem holprigen Start in seine Rookiesaison erlebte der Nummer-1-Pick aus dem vergangenen Draft gegen die Panthers seine erste große Sternstunde. Der Quarterback stand bereits nach der ersten Halbzeit bei 200 Yards und zwei Touchdowns, seine Statline nach 60 Minuten: 20/29 für 304 Yards und zwei Touchdowns. Profiteur der großen Williams-Show war DJ Moore. Der Receiver der Bears fing gegen sein Ex-Team nicht nur zwei Touchdowns, sondern knackte erstmals in dieser Saison auch die Marke von 100 Receiving Yards. Auch das zuletzt so problematische Laufspiel funktionierte deutlich besser. Mit einer positiven 3-2-Bilanz sind die Bears wieder komplett im Soll. Bei den Panthers hingegen scheint das Zwischenhoch nach der Degradierung von Bryce Young und den starken Leistungen von Andy Dalton schon wieder verflogen zu sein. Gegen die Defense der Bears war das Passspiel von Carolina quasi nicht existent, Dalton wurde in der Endphase für Young ausgewechselt, als das Spiel bereits zuungunsten der Panthers entschieden war.

Anzeige

Green Bay Packers @ Los Angeles Rams 24:19 Erster Saisonsieg für Jordan Love! Der Quarterback der Green Bay Packers, der bei den bisherigen beiden Siegen seines Teams verletzt gefehlt hatte, führte die Packers zu einem 24:19 bei den Los Angeles Rams. Unerwarteter Held der Gäste wurde Tight End Tucker Kraft, der nicht nur beide Receiving Touchdowns der Packers erzielte, sondern am Ende auch die meisten Yards (88) aller Receiver des Spiels auf dem Konto hatte. Die Rams ihrerseits waren offensiv ohne Puka Nacua und Cooper Kupp erneut lange zahnlos, auch Quarterback Matthew Stafford spielte keine gute Partie. Erst am Ende der Partie erwachte das Passspiel noch einmal zum Leben, doch das reichte nicht, um das Spiel noch einmal umzubiegen. Die Packers halten durch den Sieg weiter Schritt mit den Chicago Bears in der NFC North, beide Teams stehen 3-2. Die Rams hingegen müssen sich nach der vierten Niederlage im fünften Saisonspiel allmählich von etwaigen verbliebenen Playoff-Hoffnungen verabschieden.

Anzeige

New York Giants @ Seattle Seahawks 29:20 Dicke Überraschung in der NFC! Die klar favorisierten und bislang so stark aufgetretenen Seattle Seahawks haben ihr Heimspiel gegen besonders in der Offense ersatzgeschwächte New York Giants verloren. Nach einer auf beiden Seiten des Balls enttäuschenden Vorstellung stand ein 20:29 aus Sicht der Gastgeber zu Buche. Dabei hatte Seattle per Field Goal kurz vor Schluss die große Chance zum Ausgleich, das Field Goal von Jason Myers wurde aber geblockt und von den Giants zum Touchdown und zum Endstand zurückgetragen. Die Giants um Quarterback Daniel Jones mussten ohne Rookie-Receiver Malik Nabers und den etatmäßigen Running Back Devin Singletary auskommen, schafften es aber dennoch, Wege über das Feld zu finden. Vor allem Tyrone Tracy, der Ersatzmann von Singletary, trumpfte mit 129 Rushing Yards groß auf. Die Rolle von Nabers übernahm Darius Slayton, der für Jones eine verlässliche Anspielstation bildete und mit 122 Yards ebenfalls die Dreistelligkeit erreichte. Für den einzig wirklichen Höhepunkt aus Seahawks-Sicht sorgte die Defense, die zu Beginn des Spiels an der eigenen Goal Line einen Fumble der Giants-Offense forcierte und in Person von Rayshawn Jenkins über 102 Yards zum Touchdown zurücktrug. Es war der längste Fumble Return in der Franchise-Geschichte. Durch die Niederlage verpassten es die Seahawks, Kapital aus der Pleite der 49ers zu schlagen und den Vorsprung in der NFC West auszubauen. Mit einer 3-2-Bilanz führt Seattle die Division aber weiterhin an. Die Giants stellten auf 2-3, bleiben aber Schlusslicht im Osten der NFC.

Anzeige

Miami Dolphins @ New England Patriots 15:10 Mit reichlich Mühe haben die Miami Dolphins eine weitere katastrophale Niederlage soeben noch abgewendet. Im Divisionsduell bei den New England Patriots gewann das Team um Ersatz-Quarterback Tyler Huntley mit 15:10. Für die verletzungsgeplagten Dolphins war es der zweite Saisonsieg bei drei Niederlagen, die Patriots stehen jetzt bei 1-4. Huntley hatte zunächst große Mühe, seine Offense übers Feld zu führen. Allerdings musste Miami erneut mit mehreren Rückschlägen klarkommen. Running Back De'Von Achane schied mit einer Gehirnerschütterung früh aus, ein Field-Goal-Versuch scheiterte an einem schwach ausgeführten Snap. Huntley beendete das Spiel mit knapp 200 Passing Yards und einer Interception. Faustpfand der Dolphins war das Laufspiel, Rookie Jaylen Wright zeigte seine bislang mit Abstand beste Leistung und erzielte 86 Rushing Yards. Eine besondere Geschichte gehörte Odell Beckham Jr., der sein Debüt für die Dolphins feierte, aber ohne Catch blieb.

Anzeige

Cleveland Browns @ Washington Commanders 13:34 Die Erfolgsgeschichte der Washington Commanders und ihres Rookie-Quarterbacks Jayden Daniels setzt sich auch gegen die überforderten Cleveland Browns fort. In Ohio hingegen werden nach dem 13:34-Debakel Grundsatzfragen gestellt werden müssen. Daniels selbst benötigte für den klaren Erfolg nicht einmal eine Glanzleistung. Schon im zweiten Drive warf er an der gegnerischen Endzone in aussichtsreicher Position eine vermeidbare Interception, blieb danach aber fehlerlos. Vor allem am Boden machte der 23-Jährige den Unterschied, von der Defense der Browns waren seine Läufe kaum zu stoppen. Am Ende standen für Daniels 14/25 angebrachte Pässe, 238 Yards und jeweils ein Touchdown und eine Interception. Stark spielte auch Austin Ekeler, der mit nur sechs Läufen 67 Yards überbrückte, darunter ein Run über 50 Yards. Für die Commanders war es bereits der vierte Saisonsieg bei nur einer Niederlage.

Anzeige

NFL-Highlights: Commanders filetieren Browns

Die Browns hingegen dürften allmählich an den Punkt kommen, an dem über die Zukunft von Deshaun Watson geredet werden muss. Der Quarterback spielte erneut ganz schwach, trotz eines späten Touchdowns. In dieser Verfassung sind die Browns, die jetzt 1-4 stehen, nicht konkurrenzfähig.

Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars 34:37 An seinem 25. Geburtstag hat sich Trevor Lawrence selbst das schönste Geschenk gemacht und die Jacksonville Jaguars als letztes Team der NFL zum ersten Saisonsieg geführt. Damit beendete Lawrence auch die schwarze Serie von neun Niederlagen in Folge, die er saisonübergreifend mit den Jaguars gesammelt hatte. Im Duell der AFC South gegen die Colts zeigte Lawrence eine starke Leistung, die nur durch eine unnötige Interception ein wenig getrübt wurde. Immer mehr zeichnet sich zwischen Lawrence und Rookie-Receiver Brian Thomas Jr. eine magische Kombination ab. Thomas kam auf fünf Catches für 122 Yards, darunter ein famoser 85-Yards-Touchdown. Die Colts hingegen kassierten die dritte Niederlage der laufenden Spielzeit, Joe Flacco ersetzte einmal mehr den verletzten Anthony Richardson. Am Altstar lag es aber beim besten Willen nicht, dass dieses Spiel verloren wurde. Flacco warf für 359 Yards und drei Touchdowns, womit er Lawrence sogar noch in den Schatten stellte. Vor allem die Connection mit Alec Pierce war spektakulär, der Receiver kam mit nur drei gefangenen Bällen auf 134 Yards und einen Touchdown.

Anzeige

Anzeige

Buffalo Bills @ Houston Texans 20:23 Drama in Houston, Kicker Ka'imi Fairbairn wurde mit auslaufender Uhr zum Helden der Texans! Nach einem spektakulären Spiel, das Houston beinahe noch selbstverschuldet aus der Hand gegeben hätte, verwandelte Fairbairn aus 59 Yards das entscheidende Field Goal zum 23:20-Sieg gegen die Buffalo Bills. Dabei hatte es zwischenzeitlich schon nach einem klaren und ungefährdeten Sieg der Gastgeber ausgesehen. Mit 20:3 lag Houston kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit bereits vorne, doch dann drehte Buffalo nochmal auf - wurde von Houston aber auch kräftig eingeladen. So leistete sich Quarterback C.J. Stroud in zwei Drives nacheinander zunächst eine Interception und anschließend tief in der eigenen Hälfte einen Fumble. Während Texans-Receiver Stefon Diggs beim Wiedersehen mit seinem Ex-Team einen eher ruhigen Arbeitstag erlebte, sorgte Nico Collins einmal mehr für einen der Höhepunkte des Spiels. Einen tiefen Pass von Stroud trug der Top-Receiver der Texans für einen 67-Yards-Touchdown in die Endzone. Wenig später jedoch die Hiobsbotschaft für die Texans: Collins musste das Spiel mit einer Oberschenkelverletzung verlassen und konnte nicht mehr eingreifen. Ohne seine bevorzugte Anspielstation fiel es Stroud dann auch deutlich schwerer, seine Offense über das Spielfeld zu führen.

NFL - Injury Update: Aaron Rodgers verletzt sich gegen die Minnesota Vikings 1 / 26 © Icon Sportswire Aaron Rodgers (New York Jets)

Neben drei Interceptions musste Aaron Rodgers im London Game gegen die Minnesota Vikings noch einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Wie der Quarterback der New York Jets nach der 17:23-Niederlage gegenüber Reportern bestätigte, hat er sich eine Knöchelverletzung zugezogen. Dabei handele es sich aber nicht um den gefürchteten High Ankle Sprain, sondern "nur" um einen Low Ankle Sprain. © ZUMA Press Wire Nico Collins (Houston Texans)

Achterbahnfahrt der Gefühle für Nico Collins. Im Heimspiel seiner Houston Texans gegen die Buffalo Bills brachte er zunächst einen Touchdown über 67 Yards in die Endzone, kurz darauf zog er sich eine Oberschenkelverletzung zu. Die Texans stuften ihn für das verbleibende Spiel zunächst als fraglich ein, später war sein Arbeitstag endgültig beendet. © Icon Sportswire De'Von Achane (Miami Dolphins)

Bittere Nachrichten für die ohnehin verletzungsgeplagten Dolphins. Running Back De'Von Achane, einer der wichtigsten Playmaker bei Miami, zog sich im Spiel gegen die New England Patriots eine Gehirnerschütterung zu. Damit war die Partie für ihn frühzeitig beendet. Ob er auch noch länger ausfällt, bleibt abzuwarten. © IMAGO/USA TODAY Network Odell Beckham Jr. (Miami Dolphins)

Früher am Tage gab es aber auch eine gute Nachricht für Miami. Odell Beckham Jr. wurde von der PUP-Liste gestrichen und wird laut "NFL Media" in Woche 5 gegen die Patriots spielen. Der Wide Receiver hatte in der Offseason einen Eingriff am Knie, der sein Debüt für die Dolphins verzögerte. Nun ist er wieder bereit, auch wenn er sich ein "wenig außer Form" fühle, wie er kürzlich erklärte. © IMAGO/USA TODAY Network Brandin Cooks (Dallas Cowboys)

Rückschlag für die Dallas Cowboys. Wide Receiver Brandin Cooks musste von der Franchise auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. Der Grund: Nach einer Operation hat er sich in seinem rechten Knie eine Infektion zugezogen. Cooks ist damit für mindestens vier Spiele nicht einsatzfähig. © USA TODAY Network Anthony Richardson (Indianapolis Colts)

Im Spiel in Week 4 gegen die Steelers musste Quarterback Anthony Richardson die Partie in der ersten Hälfte mit einer Hüftverletzung verlassen, zurück kam er nicht mehr. Seitdem bangen die Colts und haben den Status des Signal Callers nun auf "doubtful" herabgestuft. Richardsons Einsatz ist also sehr unsicher, gegen die Jacksonville Jaguars könnte am Sonntag Backup-QB Joe Flacco übernehmen. © IMAGO/Icon Sportswire Malik Nabers (New York Giants)

Der Wide Receiver wird seinem Team im Spiel gegen die Seattle Seahawks nicht zur Verfügung stehen. Nabers zog sich bei der 15:20-Pleite gegen Dallas in Woche 4 eine Gehirnerschütterung zu. In der Schlussphase ging der 21-Jährige zu Boden und musste ausgewechselt werden. Mit 35 Receptions für 386 Yards und drei Touchdowns in seinen ersten vier Auftritten hatte der Rookie eine NFL-Bestmarke aufgestellt. © Icon Sportswire Jonathan Taylor (Indianapolis Colts)

Jonathan Taylor fällt bei den Colts aus. Zwar leidet er laut US-Medien nur an einer "leichten" Knöchelverstauchung, ein Einsatz gegen Jacksonville kommt aber trotzdem zu früh. © Icon Sportswire Khalil Shakir (Buffalo Bills)

Bittere Pille für Josh Allen. Khalil Shakir, bislang die zuverlässigste Anspielstation des Bills-Quarterbacks, ist in Woche 5 gegen Houston nicht mit dabei. Der Wide Receiver laboriert an einer Knöchelverletzung. © Getty Images Davante Adams (Las Vegas Raiders)

Letztmals stand Raiders-Receiver Davante Adams, um den es reichlich Trade-Gerüchte gibt, in Woche 3 gegen die Panthers auf dem Rasen. Das Spiel gegen die Broncos in Woche 5 wird er ebenso wie schon die Partie zuvor gegen die Browns verpassen, er leidet noch immer an Oberschenkelproblemen. © USA TODAY Network Zamir White (Las Vegas Raiders)

Und es kommt noch schlimmer für die Offense der Raiders. Denn auch Running Back Zamir White fällt mit einer Leistenverletzung für das Spiel am Sonntag gegen die Broncos aus, wie auf der offiziellen Website der Raiders bereits am Freitag berichtet wurde. © Getty Images Maxx Crosby (Las Vegas Raiders)

Dafür dürfte aber Maxx Crosby zurückkehren. Auch er musste vergangene Woche passen, wird im Injury Report der Raiders aber immerhin als "questionable" gelistet und konnte am Freitag wieder limitiert trainieren. Der Star-Verteidiger hatte zuletzt mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen. © Getty Images Christian Watson (Green Bay Packers)

Eine Halbzeit zum Vergessen erlebten die Packers gegen die Vikings. Neben einem 0:21-Rückstand im zweiten Viertel musste die Franchise zudem eine Verletzung von Receiver Christian Watson hinnehmen. Der 25-Jährige musste mit dem Medical Cart vom Feld gebracht werden. Vor dem Duell mit den Rams in Woche 5 konnte er nicht trainieren, er ist als "doubtful" im Injury Report gelistet. © 2024 Getty Images Taysom Hill (New Orleans Saints)

Bei der 24:26-Niederlage gegen die Atlanta Falcons verletzte sich zuletzt Saints-Star Taysom Hill. Nun steht auch die genaue Diagnose fest - und sie isr ein herber Rückschlag für die Franchise aus New Orleans. "Er hat Rippenbrüche", bestätigte Saints-Coach Dennis Allen. Wann der 34-Jährige wieder in der NFL auf dem Feld stehen kann, steht noch nicht fest. © IMAGO/USA TODAY Network Rashee Rice (Kansas City Chiefs)

Die Kansas City Chiefs haben den verletzten Rashee Rice auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Damit wird der Wide Receiver mindestens vier Spiele der Chiefs verpassen. Rice erlitt die Verletzung am Bein bei einem sehr unglücklichen Zusammenprall mit seinem eigenen Quarterback Patrick Mahomes. Die genaue Ausfallzeit wird aber erst nach einer OP erwartet, die in der kommenden Woche stattfinden soll. © 2024 Getty Images DeMarcus Lawrence (Dallas Cowboys)

Schock für die Dallas Cowboys: Defensive End DeMarcus Lawrence muss auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt werden. Beim Spiel gegen die New York Giants in Woche 4 verletzte er sich am rechten Fuß. Laut "ESPN" fällt er bis zu acht Wochen aus, könnte also zum Saisonendspurt wieder fit sein. Ersatz ist auch schon da: Die Cowboys holten KJ Henry vom Practice Squad der Cincinnati Bengals. © 2024 Getty Images Joey Bosa (Los Angeles Chargers)

Joey Bosa musste das Feld in Woche 3 verletzt verlassen. Der Star-Defensive-End konnte aufgrund einer Hüftverletzung nicht weiterspielen. Das Spiel gegen die Chiefs in Woche 4 verpasste er deswegen, nun haben die Chargers ihre Bye Week. Ob er in Woche 6 wieder dabei ist, ist noch offen. © ZUMA Press Wire Micah Parsons (Dallas Cowboys)

Im vierten Viertel zog sich Micah Parsons beim 20:15-Sieg über die New York Giants in Woche 4 eine Knöchelverletzung zu und musste vom Platz gefahren werden. Wie das MRT ergab, ist die Blessur wohl schlimmer als zunächst angenommen - laut "The Athletic" handelt es sich um eine schwere Verstauchung. Daher wird er in Woche 5 auch nicht zum Einsatz kommen, wie mittlerweile offiziell bestätigt wurde. © ZUMA Press Wire Joe Mixon (Houston Texans)

Die Texans mussten schon in Week 4 gegen die Jacksonville Jaguars wegen einer Sprunggelenksverletzung auf ihren Star-Running Back Joe Mixon verzichten, auch eine Woche später ist er noch immer nicht spielbereit. Der ehemalige Bengals-Star verletzte sich in Week 2 nach einem Hip Drop Tackle gegen die Chicago Bears. © 2024 Getty Images DeVonta Smith (Philadelphia Eagles)

Erschreckende Szenen beim Gastspiel der Eagles in New Orleans in Woche 3. Philadelphias Receiver DeVonta Smith wurde von zwei Verteidigern in die Zange genommen und mit einem Helmet-Hit so hart getroffen, dass er seinen Helm verlor. Smith blieb benommen liegen und musste mit einer Gehirnerschütterung das Feld verlassen. In Woche 4 konnte er nicht spielen, ob er unmittelbar nach der nun anstehenden Bye Week wieder dabei sein kann, ist noch nicht bekannt. © USA TODAY Network Skylar Thompson (Miami Dolphins)

Nachdem Tua Tagovailoa auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wurde, erwischte es in Woche 3 auch Skylar Thompson. "Er hat eine ziemlich schmerzhafte Verletzung an den Rippen", offenbarte Head Coach Mike McDaniel. Für Woche 5 wird der Quarterback als "questionable" gelistet, nachdem er die Tage zuvor in Teilen trainieren konnte. Starten wird aber sowieso Tyler Huntley. © USA TODAY Network Christian McCaffrey (San Francisco 49ers)

Aufgrund von Achillessehnenproblemen, wegen denen McCaffrey sogar nach Deutschland zu einem Spezialisten reiste, wurde der Running Back auf die Injured Reserve List gesetzt. Die Verantwortlichen gaben bereits an, ihn behutsam aufbauen und nichts überstürzen zu wollen. Aktuell wird wohl von einer Rückkehr Anfang November ausgegangen. © 2024 Getty Images Javon Hargrave (San Francisco 49ers)

Mit Defensive Tackle Javon Hargrave fällt ein elementarer Bestandteil des Starting Lineups der 49ers aus - und das wahrscheinlich die gesamte Saison! Hargrave hatte sich bei der Niederlage gegen die LA Rams einen Teilriss des Trizeps zugezogen, das bedeutet mehrere Monate Ausfallzeit. © 2024 Getty Images Myles Garrett (Cleveland Browns)

Myles Garrett hat Schmerzen und Probleme an seinen Füßen, die ihn bis zu seinem Karriereende verfolgen könnten. Eine MRT-Untersuchung nach der Partie gegen die Giants in Woche 3 ergab mehrere Verletzungen, unter anderem an der Achillessehne. Allerdings sei keine struktureller Natur, wie es in US-Medien heißt. Garrett selbst gab bereits an, notfalls mit den Verletzungen spielen zu wollen und stand bislang in jedem Spiel auf dem Feld. © Icon Sportswire Troy Fautanu (Pittsburgh Steelers)

Im Training hat sich Troy Fautanu Ende September am Knie verletzt und wird den Pittsburgh Steelers deshalb vorerst fehlen. Er wurde mittlerweile auf die IR-Liste gesetzt. Wie Ian Rapoport vermeldete, leidet der Right Tackle an einer verschobenen Kniescheibe und wird operiert. Sollte Pittsburgh die Playoffs erreichen, könnte er in dieser Saison wohl nochmal zum Einsatz kommen. © UPI Photo Morgan Moses (New York Jets)

Die New York Jets müssen vorerst ohne Morgan Moses auskommen. Der Right Tackle zog sich beim 24:3-Sieg gegen die New England Patriots in Woche 3 eine Innenbandverstauchung und eine Knochenprellung zu. Nach Informationen der NFL-Insider Ian Rapoport und Mike Garafolo fällt er für zwei bis vier Wochen aus. Woche 5 kommt auf jeden Fall noch zu früh.

Anzeige

Die Texans stehen nach dem Sieg bei einer 4-1-Bilanz, die Bills hingegen kassierten eine Woche nach der deutlichen Niederlage gegen die Baltimore Ravens den nächsten Rückschlag und stehen 3-2.

Las Vegas Raiders @ Denver Broncos 18:34 Nach den Querelen rund um Davante Adams sind die Las Vegas Raiders an einem neuen sportlichen Tiefpunkt angelangt. Im Duell der AFC West bei den Denver Broncos verloren die Raiders krachend mit 18:34. Zudem wurde Quarterback Gardner Minshew Mitte des dritten Viertels nach seiner zweiten Interception des Spiels gebencht und durch Aidan O'Connell ersetzt. Ohne Adams lag das Hauptaugenmerk in der Raiders-Offense auf Tight End Brock Bowers, der das Spiel mit dem ersten Touchdown seiner Karriere eröffnete. Danach ging bei den Raiders aber kaum noch etwas, ein Pick Six von Minshew, der von Broncos-Star Patrick Surtain über 100 Yards zurückgetragen wurde, war der negative Höhepunkt. Die Broncos mit Bo Nix ihrerseits spielten nahezu fehlerlos. Der Quarterback zeigte die beste Leistung seiner noch jungen Karriere, warf für über 200 Yards, zwei Touchdowns und lief einmal selbst in die Endzone. Denver verbesserte seinen Record auf 3-2, die Raiders stehen bei 2-3 und sind das neue Schlusslicht ihrer Division.