Im Kampf um die Playoffs stehen die Karten der Kansas City Chiefs nicht allzu gut. Dennoch gibt sich Cheftrainer Andy Reid kämpferisch. Von Franziska Wendler Die Kansas City Chiefs haben in der NFL aktuell wenig Grund zur Freude. An Thanksgiving setzte es eine Pleite gegen die Dallas Cowboys, die Playoff-Hoffnungen sind merklich geschwunden. Head Coach Andy Reid zeigte sich in Anbetracht der schwierigen Lage - die Franchise ist als Zehnter aktuell weit von den Postseason-Rängen entfernt – vor der Presse nun geradezu trotzig. "Wenn ihr gegen uns antretet, dann werden wir euch in jedem Spiel jagen. So wird das bei uns gemacht. Wir werden euch in jedem Spielzug, in jedem Spiel kitzeln", sagte er vor US-Reportern. "Das ist die Einstellung, mit der wir antreten – und dann fallen die Würfel, wie sie fallen."

Die Chiefs stehen aktuell bei einer Bilanz von sechs Siegen bei sechs Pleiten. In der AFC West liegen sie nur auf dem dritten Rang. Die Buffalo Bills, die aktuell den letzten Playoff-Platz in der AFC bekleiden, haben zwei Siege mehr auf dem Konto.

Chiefs auf Schützenhilfe angewiesen Zu spielen sind im restlichen Saisonverlauf noch fünf Partien. Selbst wenn die Chiefs alle gewinnen sollten, sind sie auf Ergebnisse anderer Teams angewiesen. Sollte Kansas City am kommenden Wochenende gegen die Houston Texans (im Playoff Picture zwei Plätze vor den Chiefs, Anm.d.Red.) verlieren, sind sie so gut wie raus. NFL: Die Kansas City Chiefs haben das Sieger-Gen verloren, Sieg gegen die Houston Texans ist Pflicht

Playoff Picture: Patriots erobern Nummer-1-Seed Und dennoch gibt es Hoffnung: Das letzte Mal, dass Kansas City 6-6 stand, war im Jahr 2017. Seinerzeit gewannen die Chiefs ihre letzten vier Spiele in der Regular Season und sicherten sich einen Platz in den Playoffs. "Jede Saison ist anders", erklärte Reid zu den verbleibenden Chancen seines Teams. "Dieser Sport ist voller Herausforderungen. So ist es nun einmal. Wenn man es genau betrachtet, ist es wahrscheinlich ein Mikrokosmos des Lebens. Es gibt immer Herausforderungen." Und weiter: "Der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist so gering, dass jede Woche eine Herausforderung ist, eine große Herausforderung. So muss man es angehen, und man muss darauf vorbereitet sein."

Strafen als großes Problem der Chiefs Eine der Herausforderungen der Chiefs ist dabei, die hohe Anzahl an Strafen zu reduzieren. Aktuell hat das Team die fünftmeisten Strafyards in der NFL. "Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Strafen in den Griff bekommen und weiter an unseren Grundlagen und Techniken arbeiten", so Reid. "Ich sage nicht, dass ich mit allen oder auch nur der Hälfte davon (gegen Dallas, Anm.d.Red.) einverstanden bin. Aber sie sind passiert. Wir werden das nicht als Ausrede benutzen."

Nach Meinung des 67-Jährigen fehlen bei seiner Mannschaft "ein oder zwei Spielzüge. Und genau darum geht es in diesem Spiel."

