Die Buffalo Bills haben bei den Pittsburgh Steelers souverän gewonnen. Doch nicht nur das: Wie ein Hobby-Analyst auf Social Media nun herausstellte, benutzten die Bills dabei ständig den selben Spielzug.

"Sie haben uns in den Hintern getreten, auf allen Ebenen. Ich habe keine Worte für das, was passiert ist."

Schonungslos analysierte Pass Rusher T.J. Watt die vernichtende 7:26-Niederlage der Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills.

Besonders problematisch dabei: Die Bills erliefen insgesamt 249 Rushing Yards. Das ist ein NFL-Rekord für Auswärtsteams im Acrisure Stadium.

Running Back James Cook alleine brillierte mit 144 Yards. Allerdings mussten die Bills dafür nicht sonderlich kreativ werden.