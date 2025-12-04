Die Carolina Panthers spielen eine solide Saison. Das ist gut, erschwert aber auch die Frage: Was tun mit Bryce Young? Der Quarterback kann Top-Leistungen bringen, aber auch unterirdisch spielen. Bald steht eine Entscheidung über seine Zukunft an. Von Kai Esser Wer gerne auf Achterbahnen geht und gleichzeitig Fan der Carolina Panthers ist, der hat aktuell wahrscheinlich eine gute Zeit. Denn die NFL-Saison 2025 der Panthers ist wahrlich eins: Eine Achterbahnfahrt. Die Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen In den letzten sieben Partien wechseln sich für Carolina Sieg und Niederlage stets ab. Fallen Fans eine Woche vom Glauben ab, weil - inklusive Playcaller - niemand auch nur in die Nähe seines Leistungsoptimums kommt, besiegen dias Team wenige Tage später teilweise die besten Teams der Liga. Sinnbildlich dafür: Quarterback Bryce Young. Der noch immer junge Signal Caller zeigt eine Leistungsamplitude, die so breit gefächert ist, wie bei keinem anderen Spielmacher der Liga. Und das stellt die Panthers vor ein Dilemma.

Bryce Young: Konstant ist nur die Inkonstanz Wie die Leistungen der Panthers schwanken auch die Leistungen von Young. Ein Beispiel gefällig? In Woche zwölf gegen die San Francisco 49ers brachte der Alabama-Absolvent gerade einmal 62 Prozent seiner Pässe für 169 Yards und einen Touchdown, aber auch zwei Interceptions, an. Neun magere Punkte sprangen heraus. In der Woche danach gegen die Los Angeles Rams, dem buchstäblich besten Team der NFC zu diesem Zeitpunkt, waren es 75 Prozent angekommene Pässe, 229 Total Yards und drei Touchdowns ohne Turnover, dazu 31 Punkte. Übrigens: Gegen die Atlanta Falcons, dem Spiel vor der 49ers-Partie, warf der 24-Jährige für 448 Yards und ebenfalls drei Touchdowns, ohne Turnover versteht sich. Ein neuer Franchise-Rekord, damit hat er die Bestmarke von Cam Newton eingestellt. Wie soll man diese Leistungsschwankungen jemandem auch nur ansatzweise erklären?

Bryce Young: Verlängern oder nicht verlängern? Das ist hier die Frage Jene Leistungsschwankungen dürften auch General Manager Dan Morgan Kopfzerbrechen bereiten. Im kommenden Frühling steht für die Franchise aus Charlotte nämlich die Entscheidung über die Fifth Year Option für den Erstrundenpick von 2023 an. Stand jetzt liegt diese bei rund 26 Millionen Dollar. Sollte der Playmaker in den Pro Bowl gewählt werden, kostet die Klausel jedoch gleich 40 Millionen Dollar, vollends garantiert. Das ist zwar durchaus teuer, ein guter Quarterback ist allerdings der wichtigste Baustein einer nachhaltig erfolgreichen Franchise. Geht man nach den besten Spielen von Young, dann hätte er sich die 40 Millionen Dollar mehr als verdient, die 26 Millionen Dollar kämen dann gar einem richtigen Schnäppchen gleich.

NFL Power Ranking vor Week 14: Patriots wieder auf dem Thron - Falcons, Ravens, Colts und Chiefs im freien Fall 1 / 33 © ZUMA Press Wire NFL Power Ranking vor Week 14

Es geht in die Schlussphase der Regular Season! Super-Bowl-Favoriten kristallisieren sich heraus. Und auch der Kampf um den Nummer-1-Pick eskaliert. Wie ist die aktuelle Gemengelage? ran präsentiert das Power Ranking vor dem 14. Spieltag. © 2025 Getty Images Platz 32: Las Vegas Raiders (Vorwoche: 32)

Die Entscheidung, die Franchise in die Hände von Pete Carroll zu legen, war ein kapitaler Fehler. Nachdem beide Koordinatoren entlassen sind, läuft es weiter miserabel. Geno Smith wird mehr am Boden oder mit schüttelndem Kopf an der Seitenlinie gesehen, als mit einem Ball in der Hand. Ashton Jeanty kann keine Sekunde atmen. Tight End Brock Bowers ist mit einem verrückten Catch bei der 14:31-Pleite gegen die Chargers der einzige Lichtblick. Die Raiders stehen 2-10 und sind kein Gegner. © Imagn Images Platz 31: Tennessee Titans (Vorwoche: 30)

3:25. Deutliche Niederlage gegen den Rivalen aus Jacksonville. Quarterback Cam Ward spielte vielleicht sein schwächstes NFL-Spiel. Das Team steht 1-11 und kann froh sein, dass es die Raiders gibt. Ansonsten wären sie Letzter. Dennoch gehört ihnen aktuell der erste Pick im kommenden Draft. Mal wieder. © ZUMA Press Wire Platz 30: New Orleans Saints (Vorwoche: 29)

Wo sind die Leute, die sagten, Tyler Shough sei "for real"? Nach zwei einfachen Siegen zum Starter-Start folgen Niederschläge. Alvin Kamara verletzt, Brandin Cooks und Rashid Shaheed weg und bei Chris Olave fragt man sich, ob er noch da ist. Das Spiel gegen die Miami Dolphins ging in Woche 13 17:21 verloren, obwohl diese ebenfalls bis aufs Laufspiel harmlos waren. Die Saints stehen 2-10 und ein weiterer Sieg wirkt unwahrscheinlich. © NurPhoto Platz 29: New York Giants (Vorwoche: 28)

Heilige Makrele, wurden die Giants vermöbelt. Nicht nur in der Szene rund um QB Jaxson Dart, als dieser fliegen lernte. Die New Yorker wurden von den Patriots körperlich aufgefressen. Das erste Viertel wurde ohne Defense-Star Abdul Carter gespielt. Grund ist mal wieder eine disziplinarische Maßnahme. Die 15:33-Niederlage tut weh, ist aber nicht überraschend. Laut Dart ist Football kein Fußball, die Frage bleibt aber, was die Giants eigentlich teilweise spielen. © UPI Photo Platz 28: New York Jets (Vorwoche: 31)

Drei der letzten fünf Spiele wurden gewonnen. Nicht schön, aber effektiver! Damit stehen sie 3-9. Ob das reicht, damit Aaron Glenn Head Coach bleibt? Die Falcons waren auch ein dankbarer Gegner. 27:24 das Endergebnis. © Imagn Images Platz 27: Cleveland Browns (Vorwoche: 26)

Sanders spielt wie ein klassischer Rookie, der kaum mit seiner Starting Offense trainiert hat. Er ist nicht an der Misere Schuld. Die Defense bleibt brutal, aber die Offense ist harmlos. Das Play Calling ist mittlerweile auch fraglich. Kevin Stefanskis Stuhl wird heißer. Mit solch einer Defense 8:26 gegen die 49ers unterzugehen und 3-9 zu stehen, ist zu schlecht. © Imagn Images Platz 26: Atlanta Falcons (Vorwoche: 21)

Die New York Jets beerdigen deine letzten Playoff-Ambitionen. That's it. That's the tweet. Wie man mit so viel Talent so wenig erreichen kann, muss analysiert werden. Alles andere als eine Entlassung von Raheem Morris nach der Saison wäre eine Überraschung. Dieses Puzzle hatte keine passenden Teilchen. © ZUMA Wire Platz 25: Minnesota Vikings (Vorwoche: Platz 23)

Mit Max Brosmer auf QB konnte man nur Mitleid haben. Also mit den Fans. Und auch etwas mit Brosmer. Er wirkte vollkommen überfordert. Die Defense tat noch ihr Bestes, um das Team bei der Niederlage gegen die Seattle Seahawks im Spiel zu halten. Aber wenn man keinen einzigen Punkt erzielt, wird es schwer. Das 0:26 war die süße Rache des Sam Darnold. Die Vikings haben ihre QB-Situation selbst zerstört und zahlen jetzt die Rechnung. © Imagn Images Platz 24: Arizona Cardinals (Vorwoche: 24)

Das Ding ist: sie sind besser als ihr 3-9-Record. Sechs Mal haben sie mit vier oder weniger Punkten verloren. Auch in Woche 13 gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die Frage bleibt: Wenn man so oft knapp verliert, ist der Coach dann der Richtige? Zumal die Playoffs jetzt unerreichbar sind. © Imagn Images Platz 23: Washington Commanders (Vorwoche: 27)

Keiner weiß, wie das Team aus dem letztjährigen Championship Game plötzlich 3-9 stehen kann. Ja, Dan Quinn hat Jayden Daniels verheizt. Aber darüber hinaus plagen die Franchise enorme Verletzungssorgen in allen Bereichen. Da kommt das teils hohe Alter der Spieler vielleicht doch zum Tragen. Sie verlieren in Woche 13 erst in Overtime gegen eines der besten Teams, die Denver Broncos. Das 26:27 (OT) ist bei allen Problemen ein Achtungserfolg. Die Saison ist dennoch durch. © ZUMA Wire Platz 22: Miami Dolphins (Vorwoche: 22)

Das dritte Mal in Folge manifestieren die Phins Platz 22 in unserem Ranking. Gegen die Jets gab es einen glanzlosen Sieg zum 5-7-Record. Sie sind die graue Maus der Liga. HC Mike McDaniel lässt Tua Tagovailoa seltener werfen und Running Back De'Von Achane häufiger laufen. Das hat in den vergangenen Wochen vielleicht seinen Job gerettet. Zu mehr reicht es aber auch nicht. © IMAGO/Imagn Images Platz 21: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 24)

Joe Burrow ist zurück. Ja'Marr Chase auch. Und die Defense zufällig auch. Unter Burrow siegt Cincinnati. Gegen die Baltimore Ravens gab es einen ungefährdeten 32:14-Erfolg. Der QB haucht ihnen wieder Leben ein. © Imagn Images Platz 20: Baltimore Ravens (Vorwoche: 13)

Lamar Jackson spielt seit Wochen angeschlagen und die Defense erlebte gegen die Bengals einen Rückfall in die frühe Phase der Saison. Nach Wochen des Aufschwungs ist das ein herber Schlag. Sie haben dennoch weiterhin die Chance, die AFC North zu gewinnen, doch dafür müssen sie ihren QB schützen und dieser muss effektiver werden. © IMAGO/Imagn Images Platz 19: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 18)

Die Offense ist bodenlos. Trotz aller Offseason-Aktivitäten. Auch die hochbezahlte Defense lässt beim 6:27-Debakel gegen die Buffalo Bills fast 250 Rushing Yards zu. Die Steelers werden den hohen Erwartungen nicht gerecht und mittlerweile von den eigenen Fans ausgebuht. Obwohl die AFC North die schwächste Division der Liga ist, drohen die Steelers die Spitze zu verpassen. In Woche 14 kommt es zum Showdown mit den Ravens. © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE Platz 18: Kansas City Chiefs (Vorwoche: 11)

Ja, sie verlieren fast jedes knappe Spiel und könnten daher theoretisch einen deutlich besseren Record haben. Aber irgendwann hören die Ausreden auf. Gegen die Cowboys (28:31) verlor Patrick Mahomes sogar einen QB-Shootout gegen Dak Prescott. Den Chiefs fehlt das Selbstverständnis. Dafür haben sie fragwürdiges Playcalling. Sie leben von ihrem Namen, dem sie in dieser Saison nicht mehr gerecht werden. Sie könnten ein Top 5-Team sein, aber die Realität sieht anders aus. Sie werden scheinbar die Playoffs verpassen. Lasst das mal vor der nächsten Einschätzung sacken. © 2024 Getty Images Platz 17: Carolina Panthers (Vorwoche: 20)

Ist das eine Achterbahnfahrt. Bryce Young pendelt zwischen Tom Brady und dem Nachbarsvater, der dich mit seinen Würfen beeindrucken will. Gegen das beste Team der Liga sorgte eine hungrige Defense und ein Elite-Young für einen Upset (31:29 gegen die Rams). Die Panthers sind spannend. Unberechenbar. In Top-Form sogar angsteinflößend. Aber das ist zu wenig konstant. © Imagn Images Platz 16: Tampa Bay Buccaneers (Vorwoche: 19)

Sie fighten. Bucky Irving ist zurück und das reicht für einen knappen 20:17-Sieg über die Cardinals. Die Panthers sind den Bucs aber im Nacken und Baker Mayfield spielt verletzt. Die Bucs humpeln in Richtung Zielgerade. Sie brauchen fitte Spieler, um an ihr eigentliches Potenzial zu kommen. Und das liegt im oberen Drittel der Liga. © 2025 Getty Images Platz 15: Dallas Cowboys (Vorwoche: 15)

Another One. Die 6-5-1-Cowboys spielen sich seit Wochen in einen Rausch. Die Defense wurde verstärkt, Dak Prescott ist in Form und George Pickens ein Glücksgriff. Die Offense ist messerscharf, die Defense scheint sich zu finden. Der Auftritt gegen die Chiefs war beeindruckend. Sie leiden noch unter dem Saisonstart und versuchen zu retten, was zu retten ist. Sie müssen auf Patzer der Konkurrenz hoffen. © USA TODAY Network Platz 14: Los Angeles Chargers (Vorwoche: 14)

Ja, sie haben gegen die Las Vegas Raiders gewonnen. Aber ist das nicht fast wie eine Bye Week zu werten? Beim 31:14-Sieg war der Pass Rush gut. Die Offense lebte vom Laufspiel. Jetzt ist auch noch Justin Herbert angeschlagen. Wenn das Einfluss nimmt, droht das komplette Fiasko. © Getty Platz 13: Detroit Lions (Vorwoche: 12)

Was ist los? Sie übertreiben mal wieder in ihrer Aggressivität. Das Playcalling von Dan Campbell ist zu wild. So wild, dass der Gegner sich daran ausrichten kann. So gelingen keine 4th Downs mehr. Und es werden keine mehr verteidigt. Wenn der Offense das Laufspiel genommen wird, ist es entzaubert. Die Lions sind zu eintönig, da sie die Basics verpassen. Wer immer nur risikoreich spielt, spielt berechenbar. Jetzt sind sogar die Playoffs in Gefahr. © ZUMA Press Wire Platz 12: Indianapolis Colts (Vorwoche: 6)

Drei der letzten vier Spiele gingen verloren. Das einstige Überraschungsteam der Liga wirkt entzaubert. Der Trick: Jonathan Taylor aus dem Spiel nehmen. Daniel Jones hat seine Ruhe und Souveränität nicht mehr, Sauce Gardner ist verletzt. Plötzlich könnt man in der AFC South nach der 16:20-Pleite gegen die Texans nur noch Dritter werden. Es kommt jetzt zum Showdown gegen den Divisionsrivalen Jacksonville. © Icon Sportswire Platz 11: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 15)

Seit drei Spielen ungeschlagen. Und standesgemäß waren die Titans kein Gegner. Mit 8-4 führen sie die AFC South an, aber die Texans machen Druck. Die Jaguars spielen am Limit und dürfen in den finalen Wochen keinen Zentimeter nachgeben. © ZUMA Press Wire Platz 10: Houston Texans (Vorwoche: 17)

Willkommen in den Top 10! Gegen die Colts gab es den vierten Sieg in Folge. Diese Defense trägt die Mannschaft in neue Sphären und jetzt ist auch noch C.J. Stroud zurück. Wenn die Offense aus diesem Funken ein Feuer macht, muss man das Team für einen Run bis in die Playoffs ernst nehmen. Sie haben das Momentum! © ZUMA Press Wire Platz 9: Buffalo Bills (Vorwoche: 10)

8-4. Der Sieg gegen die Steelers ein perfektes Beispiel. Wenn RB James Cook III weniger als 100 Rushing Yards hat, verloren die Bills bisher jedes Spiel. Sobald das funktioniert und Josh Allen in seinen Modus kommt, sind die Bills ein ernstzunehmender Contender. Allerdings passiert das nicht konstant. © Imagn Images Platz 8: San Francisco 49ers (Vorwoche: 9)

Kein anderes Team spielt mehr am Limit als die Niners. Verletzungen hier, Verletzungen da, egal. Die Mannschaft ackert und holt in einer schweren Division alles raus. Wie zum Teufel können die 9-4 stehen? Mike Vrabel, Ben Johnson oder Sean Payton sind vielleicht Front Runner zum Coach des Jahres, aber was Kyle Shanahan hier mit seinem Staff zaubert, ist phänomenal. Gegen eine überragende Browns-Defense gab es ein 26:8. © 2025 Getty Images Platz 7: Philadelphia Eagles (Vorwoche: 5)

Sie müssen ihre Priorität ändern. Es geht nicht nur darum, dass Star-Receiver A.J. Brown happy ist und seine Stats bekommt. Das Laufspiel mit Saquon Barkley muss funktionieren. Die Eagles haben den Super Bowl gewonnen, weil sie auf beiden Seiten der Line of Scrimmage dominant waren. Jetzt wirken sie fahrig. Und verlieren wichtige Spiele unnötig. © Getty Images Platz 6: Green Bay Packers (Vorwoche: 8)

Wichtiger Erfolg: 31:24 über die Lions! HC Matt LaFleur nahm die mediale Kritik offenbar ernst und übte sich im mutigeren Playcalling. Das wurde durch einen entfesselten QB Jordan Love belohnt. Dazu wird Micah Parsons in der Defense immer mehr zum X-Faktor. So können die Packers auch gute Teams schlagen und sind gefährlich ausbalanciert. Weiter so! © ZUMA Press Wire Platz 5: Chicago Bears (Vorwoche: 7)

Das Top-Team der NFC laut 9-3-Record! Was hat Ben Johnson in seinem Rookie-Jahr als Head Coach da auf die Beine gezaubert: Die Bears sind das Team, das den größten Sprung im Vergleich zum Anfang der Saison gemacht hat (zusammen mit den Patriots). Die Zahnräder greifen immer besser und die Defense steht mit 26 Turnovern an der NFL-Spitze. Das macht Spaß! Wie auch beim 24:15-Sieg über die Eagles. © Getty Platz 4: Denver Broncos (Vorwoche: 3)

10-2! Ja, gegen die Washington Commanders wurde es knapper als gedacht. Erst in Overtime konnten die Broncos mit einem Pünktchen das Spiel für sich entscheiden. Das Positive: Bo Nix ist, wenn es darauf ankommt, Mr. Clutch und da. Das Negative: In vielen Phasen des Spiels verlieren sie ihre Dominanz - vor allem offensiv. Wenn da ein starker Gegner kommt, kann der Run ganz schnell vorbei sein. Sie dürfen sich nicht nur auf die Schlussphase verlassen. Die Defense bleibt überragend. © Imagn Images Platz 3: Seattle Seahawks (Vorwoche: 4)

26:0. Sam Darnold hat gegen die Vikings seine Rache bekommen. Jetzt liegt der Fokus wieder auf der NFC und der eigenen Division. Mit den Rams hat man unter anderem einen echten Konkurrenten. Wenn Darnold keinen Blackout wie gegen die Rams hat, sind die Seahawks ein Top-Team, das sich vor niemandem verstecken braucht. © USA TODAY Network Platz 2: Los Angeles Rams (Vorwoche: 1)

Matthew Stafford hat auf seinem MVP-Kurs eine Abzweigung zu einem rabenschwarzen Tag genommen, den man ihm auch mal zugestehen muss. Ähnlich wie Darnold vor einigen Wochen. Drei Turnover sind zu viel. Aber trotzdem (!) hat man "nur" mit drei Punkten Unterschied (28:31) verloren. Das zeigt, wie krass dieses Team ist. Sie bleiben das beste Team der NFC, dürfen sich aber keinen weiteren Ausrutscher leisten. © Imagn Images Platz 1: New England Patriots (Vorwoche: 2)

Was wurden die Giants vernascht. Mike Vrabel hat aus der Mannschaft absolute Maschinen gemacht. Alle schwärmen auch vom Spirit in der Kabine. Es gibt eine klare Hierarchie. Natürlich tun diverse Ausfälle weh und ein einfacher Spielplan trübt leicht. Doch das Team hat es in sich. Und jetzt eine Bye Week. Sie stehen 11-2 und wenn man die Augen zukneift, erscheint eine Fata Morgana. Statt Drake Maye, Stefon Diggs, Hunter Henry und Christian Barmore sieht man dann Tom Brady, Julian Edelman, Rob Gronkowski und Dont'a Hightower übers Feld schweben.

Nimmt man aber die schlechtesten Leistungen in seinem dritten Jahr als Grundlage, dann dürften die Panthers eigentlich gar nicht erst darüber nachdenken, die Option zu ziehen. Geschweige denn, den Vertrag über 2027 hinaus auszudehnen. Denn in der kommenden Offseason kommt die Draft Class von 2023, an dessen Spitze der Name Bryce Young steht, erstmals für eine Verlängerung in Frage.

Carolina Panthers mit Bryce Young: Was ist die Alternative? Das heißt aber nicht, dass diese Verlängerung im kommenden Jahr zwingend anstehen muss. Theoretisch könnten die Panthers - vorausgesetzt sie ziehen die Fifth Year Option - bis Ende 2027 warten, ehe sie entscheiden, ob sie Young bezahlen oder nicht. Praktisch drängen jedoch Berater und wohl auch der Spieler darauf, dass das so früh wie möglich passiert. Die wissen nämlich auch: Eine kurzfristige Alternative hat das Team nicht, um sich sofort zu verbessern. Stand jetzt halten die Panthers den 15. Pick im Draft 2026. In einer Klasse, in der am College zur Zeit kein Quarterback Bäume ausreißt, zu tief, um einen kompetenten Spielmacher zu kriegen. Der Free-Agent-Markt sieht ebenfalls dünn aus. Mike Vrabel verdient sich die Auszeichnung "Coach of the Year"!

NFL: Buffalo Bills benutzen gegen Pittsburgh Steelers 29 Mal den selben Spielzug Es ist ein waschechtes Dilemma, in dem die Panthers stecken. Young ist zu gut, um sich von ihm zu trennen, aber - Stand jetzt - nicht gut genug, um mit ihm durchschlagenden Erfolg zu haben. Aktuell baut die Offense in North Carolina eine gute Chemie, ein gutes Vertrauen auf. Wide Receiver Tetairoa McMillan, der im vergangenen Draft in der ersten Runde ausgewählt wurde, erfüllt die Erwartungen und hat eine gute Verbindung mit seinem Quarterback. Ein neuer Spielmacher würde auch hierbei eine Art Neuanfang bedeuten.

